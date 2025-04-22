Зеленский о переговорах по России: от чего зависит успех

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Представители страны-агрессорки РФ боятся прямых переговоров о прекращении войны.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал сегодня, 22 апреля, в разговоре с журналистами.

«Что касается „русских“, я это говорил. Я считаю, что они боятся прямых переговоров», — говорит глава государства.

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Зеленский признал, что не знает, какие сигналы сейчас показывают россияне: боятся, что американцы выйдут формата переговоров, а может, наоборот, делают это для того, чтобы американцы вышли из переговоров.

«Не знаю. У меня есть свои выводы, оставлю их при себе. А что касается каких-либо переговоров — где результат?», — риторически спрашивает президент.

Глава государства заверил, что в случае установления полного прекращения огня, когда будет понимание, о каком сроке перемирия идет речь, Украина готова к любому формату переговоров с РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках переговоров с РФ Украина официально не признает Крым частью России.