Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина располагает разведданными по использованию Россией китайских технологий по производству дронов, которые, вероятно, были получены незаконным путем. Соответствующая информация будет предоставлена Пекину в ближайшее время всеми возможными каналами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции во вторник, 22 апреля.

«Я попросил Службу внешней разведки передать китайской стороне (сегодня они должны это сделать) краткую информацию через соответствующих представителей Китая. Также министр иностранных дел по своим каналам передает соответствующую информацию посольству в Пекин. Также мы попробуем напрямую в Пекин по другим каналам передать соответствующую информацию. Отдельно я попросил Службу безопасности Украины передать информацию более широкого характера китайской стороне о гражданах Китая, работающих в России на заводе по производству дронов. Считаем, что может так быть, согласно нашей информации, что Россия украла эти технологии — договорились с этими гражданами вне договоренностей с руководством Китая», — сказал президент.

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Владимир Зеленский заметил, что китайскому правительству будет важно узнать, на каких принципах с ними работают российские партнеры.

Напомним, из-за угрозы со стороны России разведка Нидерландов забила тревогу. Голландцы предупредили, что РФ активизирует гибридные атаки против Европы.