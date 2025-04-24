Дональд Трамп / © Associated Press

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Американское руководство может выйти из переговорного процесса в ближайшие недели, если не удастся достичь конкретного результата.

Такое мнение высказал профессор изучения войны в Королевском колледже Лондона Майкл Кларк в комментарии Sky News.

По его словам, Соединенные Штаты будут оставаться в переговорном процессе только при условии, что будут видеть от него реальную пользу.

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«США могли бы остаться в нем немного дольше, если бы считали, что способны что-либо получить. Но я не думаю, что это произойдет. Думаю, Трамп выйдет из переговоров через пару недель», — отметил Кларк.

Аналитик также предположил, что тема переговоров может быть отложена, а президент сосредоточится на других вопросах.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты прекратят свои усилия по достижению мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не будет явных признаков возможности заключения договоренности. Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио.

11 апреля Дональд Трамп в сообщении на платформе Truth Social заявил, что Россия должна активнее действовать для достижения прекращения огня.

Трамп разочарован действиями Владимира Путина, считая, что сознательно тормозит переговоры, пишет Fox News. Белый дом, по данным канала, рассматривает введение строгих санкций против российского «теневого флота».

Между тем, президент РФ Владимир Путин внезапно изменил свое решение и заявил, что открыт для двусторонних мирных переговоров с Украиной.

Ряд высокопоставленных должностных лиц администрации США, в частности госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Украине Кит Келлог, рекомендуют Трампу с осторожностью относиться к заявлениям РФ о готовности к миру, указывая на отсутствие у Путина искреннего желания прекратить боевые действия.