Самолет экстренно посадили, поскольку пассажир испугался "змей в салоне"

Пассажир самолета / © Freepik

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Рейс авиакомпании EasyJet был вынужден изменить направление из-за того, что пассажир был убежден, что в самолете есть змеи. Мужчина, одетый в футболку со змеиным принтом, имел галлюцинации, где рептилии разгуливают по салону самолета.

Об этом пишет The Sun.

Источник рассказал изданию: «Смешно слышать, как пассажир кричит: «Змеи в самолете! Нам нужно приземлиться!». Но это было невероятно страшно для семей, летевших рейсом. Никто не знал, что происходит, и действительно ли пассажир видел змею, разгуливающую по салону на высоте 9 000 метров».

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Вскоре выяснилось, что пассажир, вероятно, находился под влиянием и «придумал что-то».

Мужчина стал угрожать, и пилоты, летевшие из британского аэропорта Гатвик в Марракеш в Марокко, решили совершить экстренную посадку в Фаро, Португалия.

Местная полиция ждала мужчину на взлетной полосе, чтобы вывести его из самолета. Самолет на 190 пассажиров продолжил свой путь в Марракеш и приземлился через восемь часов после вылета из Лондона.

Напомним, пожилую женщину выгнали из самолета из-за шутки. Пенсионерка пошутила со стюардессой.