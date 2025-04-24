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Самолет экстренно посадили, поскольку пассажир испугался "змей в салоне"
Неуправляемый пассажир испугал других пассажиров на борту самолета, которые не знали, действительно ли в салоне есть змеи, прежде чем стало ясно, что ему «привиделось».
Рейс авиакомпании EasyJet был вынужден изменить направление из-за того, что пассажир был убежден, что в самолете есть змеи. Мужчина, одетый в футболку со змеиным принтом, имел галлюцинации, где рептилии разгуливают по салону самолета.
Об этом пишет The Sun.
Источник рассказал изданию: «Смешно слышать, как пассажир кричит: «Змеи в самолете! Нам нужно приземлиться!». Но это было невероятно страшно для семей, летевших рейсом. Никто не знал, что происходит, и действительно ли пассажир видел змею, разгуливающую по салону на высоте 9 000 метров».
Вскоре выяснилось, что пассажир, вероятно, находился под влиянием и «придумал что-то».
Мужчина стал угрожать, и пилоты, летевшие из британского аэропорта Гатвик в Марракеш в Марокко, решили совершить экстренную посадку в Фаро, Португалия.
Местная полиция ждала мужчину на взлетной полосе, чтобы вывести его из самолета. Самолет на 190 пассажиров продолжил свой путь в Марракеш и приземлился через восемь часов после вылета из Лондона.
Напомним, пожилую женщину выгнали из самолета из-за шутки. Пенсионерка пошутила со стюардессой.