«Я більше не боюся смерті»: жінка розповіла про пережите під час клінічної смерті

Клінічна смерть (ілюстративне фото) / © Freepik

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Жінка, яка пережила клінічну смерть після ускладнень під час вагітності, заявила, що цей досвід повністю змінив її ставлення до смерті. За словами Марти Захарії, після пережитого вона переконана, що існування людини не закінчується разом із життям тіла.

Про це розповідає Mirror.

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Марті було 26 років, коли після викидня вона потрапила до лікарні. Як вона стверджує, під час лікування стала жертвою медичної недбалості та була змушена перенести операцію на матці.

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Пізніше лікарі виявили проблеми із шийкою матки, через що знадобилося ще одне хірургічне втручання. Саме під час другої операції у жінки зупинилося серце, після чого медикам вдалося її реанімувати.

Що вона побачила

Марта розповіла, що під час клінічної смерті нібито бачила власне тіло на операційному столі.

«Раптом я покинула своє тіло й побачила його на операційному столі. Потім із неймовірною швидкістю потрапила в тунель і побачила світло», — згадувала вона.

Наступним її спогадом було пробудження в палаті поруч із чоловіком.

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«Я прокинулася в кімнаті, чоловік тримав мене за руку. Я була підключена до проводів, а в животі був дренаж. Тоді я сказала йому: “Мені наснився святий Петро”», — розповіла Марта.

Лише згодом вона дізналася, що під час операції лікарям довелося проводити реанімацію.

Після пережитого Марта вирішила більше не проходити лікування, пов’язане зі спробами завагітніти. Разом із чоловіком вони натомість усиновили хлопчика.

«Я не хотіла ризикувати. Я дійшла висновку, що Бог має для мене якесь призначення. У моєму випадку — це маленький хлопчик, який потребував мене», — сказала вона.

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«Я не боюся смерті»

За словами Марти, клінічна смерть найбільше змінила її уявлення про те, що відбувається після життя.

«Я переконана, що те, що чекає на мене попереду, набагато краще за це життя, виходячи з того, що я відчувала», — розповіла вона.

Водночас жінка наголосила, що не прагне померти й хоче бачити, як ростуть її онуки.

«Але я не боюся смерті. Тіло — лише оболонка, посудина. Я переконана, що існує інша площина існування і що все не закінчується», — сказала Марта.

Подібні переживання описують й інші люди, які пережили клінічну смерть, однак самі такі розповіді не є доказом існування життя після смерті.

Раніше ми писали, що інша жителька США перебувала у стані клінічної смерті 8 хвилин і після цього різко змінила своє життя.

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