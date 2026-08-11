Комуналка в Україні різко здорожчала: яка послуга зросла в ціні на 52%

Комуналка в Україні різко здорожчала / © ТСН

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За рік комунальні послуги в Україні загалом здорожчали на 4,5%, однак ціни на окремі з них підскочили суттєво. Найбільше зросла вартість водопостачання — одразу на 52,1%, тоді як тариф на електроенергію залишився без змін.

Про це повідомили у Держстаті.

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Вартість водопостачання зросла на 52%: ціни на комуналку 2026

За даними Держстату, зростання цін відбувається на тлі прискорення загальної інфляції, яка у липні 2026 року досягла 7,7% у річному вимірі проти 7,2% у червні.

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У порівнянні з липнем 2025 року, помітно змінилися й інші комунальні платежі. Зокрема, зросли ціни на такі житлово-комунальні послуги:

каналізацію — 48,8%;

вивіз сміття — 16,2%;

оренду житла — 11,2%;

утримання та ремонт житла — 6,3%;

послуги з управління багатоквартирними будинками — 5,8%.

Якщо розглядати динаміку за місяць, то з квітня по березень тарифи піднялися на 1,6%. У цей період водопостачання додало в ціні 31,9%, а водовідведення — 29,8%.

Вивіз сміття здорожчав на 5,1%, оренда житла — на 1,2%, а утримання та послуги з управління будинками зросли лише на 0,3%. Єдиною послугою, вартість якої за цей час зовсім не змінилася, залишилася електроенергія.

У квитанціях за комуналку з’явився новий платіж

Нагадаємо, у платіжках мешканців окремих багатоквартирних будинків Києва з’явився новий рядок — «Управління багатоквартирним будинком». Це стосується будинків, де співвласники не створили ОСББ і не обрали форму управління самостійно.

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Для таких будинків міська влада за результатами конкурсу визначила керуючі компанії та уклала з ними індивідуальні договори з 1 березня 2025 року.

Тариф за послугу визначено урядовими нормативами. Він охоплює прибирання місць загального користування та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, догляд за внутрішньобудинковими мережами та ліфтами, оплату електроенергії для спільного майна, а також виконання поточних ремонтів.

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