Шахту завглибшки 300 метрів перетворили на величезне озеро: який вигляд вона має тепер

Озеро Ас-Понтес. Фото: PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional

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На північному заході Іспанії 2008 року розпочали незвичайний екологічний проєкт — величезний кар’єр, що залишився після десятиліть видобутку вугілля, вирішили перетворити на озеро. За чотири роки колишню шахту Ас-Понтес заповнили приблизно 547 млрд літрів води.

Про це повідомило видання The Times of India.

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Видобувати буре вугілля неподалік міста Ас-Понтес у Галісії почали ще у 1940-х роках. 1972 року шахта разом із сусідньою електростанцією перейшла у власність енергетичної компанії Endesa.

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За майже 60 років роботи родовища тут видобули близько 260 млн тонн бурого вугілля. Масштабні відкриті розробки суттєво змінили місцевий ландшафт — на місці видобутку утворився величезний кар’єр завглибшки понад 300 метрів.

Буре вугілля, відоме також як лігніт, поступається твердішим видам вугілля за енергетичною щільністю. Це означає, що для виробництва однакової кількості енергії його доводиться спалювати більше. Водночас поклади лігніту нерідко розташовані близько до поверхні, тому його часто видобувають саме у великих відкритих кар’єрах.

2007 року шахта Ас-Понтес припинила роботу. Це сталося на тлі посилення в Європейському Союзі вимог щодо викидів від старих вугільних електростанцій. Однак величезний кар’єр вирішили не залишати напризволяще — територію почали відновлювати.

Уже наступного року колишню шахту почали поступово заповнювати водою. Фахівцям довелося контролювати не лише її обсяг і швидкість надходження, а й майбутній хімічний склад водойми. Процес завершили 18 квітня 2012 року — за трохи більш ніж чотири роки до колишньої шахти надійшло близько 547 млрд літрів води.

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Подальші дослідження виявили незвичайну особливість нової водойми — вода в ній розділилася на два різні шари. Верхній шар є слабокислим і насиченим киснем, тоді як на великій глибині вода має вищу кислотність і майже не містить кисню. Таку різницю науковці пов’язують із різними джерелами надходження води, а також відмінностями її температури та мінерального складу.

Сьогодні озеро Ас-Понтес простягається приблизно на 865 гектарів і належить до найбільших штучних озер Іспанії. На березі колишнього кар’єру з’явилися піщаний пляж і природні маршрути, а сама водойма отримала сертифікат «Блакитний прапор».

Змінилася й територія навколо озера. Там, де десятиліттями працювала важка гірнича техніка, тепер є луки, чагарники, ліси та водно-болотні угіддя. Місцевість стала зоною відпочинку, а водойму використовують, зокрема, для плавання на каяках і каное.

Історія Ас-Понтес стала одним із прикладів того, як територію після масштабного відкритого видобутку корисних копалин можна відновити та пристосувати для нового використання.

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«Ас-Понтес — не поодинокий випадок. Старі відкриті гірничі роботи залишили подібні вибоїни по всьому світу, від родовищ бурого вугілля Лужиці в Німеччині до старих вугільних шахт і мінеральних кар’єрів в Австралії, Неваді, Монтані та Західній Вірджинії. Не всі ці ділянки були належним чином спроектовані, як-от Ас-Понтес, і деякі з них досі є токсичними або кислими. Наукові дослідження шахтних озер допомогли покращити розуміння того, як безпечно керувати такими ділянками», — йдеться в статті.

Нагадаємо, в Новій Зеландії завершилося трирічне полювання на здичавілого кота, який завдав серйозної шкоди місцевій фауні та знищив близько 1% популяції рідкісних качок патеке.

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