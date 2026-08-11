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Коммуналка в Украине резко подорожала: какая услуга выросла в цене на 52%
Водоснабжение за год стало дороже на 52,1%, а канализация почти на 49%. Какие еще коммунальные услуги изменились в цене и что осталось без изменений, сообщил Госстат.
За год коммунальные услуги в Украине в целом подорожали на 4,5%, однако цены на некоторые из них существенно подскочили. Больше всего возросла стоимость водоснабжения — сразу на 52,1%, в то время как тариф на электроэнергию остался без изменений.
Об этом сообщили в Госстате.
Стоимость водоснабжения выросла на 52%: цены на коммуналку 2026
По данным Госстата, рост цен происходит на фоне ускорения общей инфляции, которая в июле 2026 года достигла 7,7% в годовом исчислении против 7,2% в июне.
По сравнению с июлем 2025 года заметно изменились и другие коммунальные платежи. В частности, выросли цены на такие жилищно-коммунальные услуги:
канализацию — 48,8%;
вывоз мусора — 16,2%;
аренду жилья — 11,2%;
содержание и ремонт жилья — 6,3%;
услуги по управлению многоквартирными домами — 5,8%.
Если рассматривать динамику за месяц, то с апреля по март тарифы возросли на 1,6%. За этот период водоснабжение прибавило в цене 31,9%, а водоотвод — 29,8%.
Вывоз мусора подорожал на 5,1%, аренда жилья — на 1,2%, а содержание и услуги по управлению домами выросли всего на 0,3%. Единственной услугой, стоимость которой за это время совсем не изменилась, осталась электроэнергия.
В квитанциях за коммуналку появился новый платеж
Напомним, в платежках жильцов отдельных многоквартирных домов Киева появилась новая строчка — «Управление многоквартирным домом». Это касается домов, где совладельцы не создали ОСМД и не выбрали форму управления самостоятельно.
Для таких домов городские власти по результатам конкурса определили управляющие компании и заключили с ними индивидуальные договоры с 1 марта 2025 года.
Тариф за услугу определен правительственными нормативами. Он включает уборку мест общего пользования и придомовой территории, санитарно-техническое обслуживание, уход за внутридомовыми сетями и лифтами, оплату электроэнергии для общего имущества, а также выполнение текущих ремонтов.