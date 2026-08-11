Коммуналка в Украине резко подорожала: какая услуга выросла в цене на 52%

Коммуналка в Украине резко подорожала / © ТСН

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За год коммунальные услуги в Украине в целом подорожали на 4,5%, однако цены на некоторые из них существенно подскочили. Больше всего возросла стоимость водоснабжения — сразу на 52,1%, в то время как тариф на электроэнергию остался без изменений.

Об этом сообщили в Госстате.

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Стоимость водоснабжения выросла на 52%: цены на коммуналку 2026

По данным Госстата, рост цен происходит на фоне ускорения общей инфляции, которая в июле 2026 года достигла 7,7% в годовом исчислении против 7,2% в июне.

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По сравнению с июлем 2025 года заметно изменились и другие коммунальные платежи. В частности, выросли цены на такие жилищно-коммунальные услуги:

канализацию — 48,8%;

вывоз мусора — 16,2%;

аренду жилья — 11,2%;

содержание и ремонт жилья — 6,3%;

услуги по управлению многоквартирными домами — 5,8%.

Если рассматривать динамику за месяц, то с апреля по март тарифы возросли на 1,6%. За этот период водоснабжение прибавило в цене 31,9%, а водоотвод — 29,8%.

Вывоз мусора подорожал на 5,1%, аренда жилья — на 1,2%, а содержание и услуги по управлению домами выросли всего на 0,3%. Единственной услугой, стоимость которой за это время совсем не изменилась, осталась электроэнергия.

В квитанциях за коммуналку появился новый платеж

Напомним, в платежках жильцов отдельных многоквартирных домов Киева появилась новая строчка — «Управление многоквартирным домом». Это касается домов, где совладельцы не создали ОСМД и не выбрали форму управления самостоятельно.

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Для таких домов городские власти по результатам конкурса определили управляющие компании и заключили с ними индивидуальные договоры с 1 марта 2025 года.

Тариф за услугу определен правительственными нормативами. Он включает уборку мест общего пользования и придомовой территории, санитарно-техническое обслуживание, уход за внутридомовыми сетями и лифтами, оплату электроэнергии для общего имущества, а также выполнение текущих ремонтов.

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