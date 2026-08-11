Самая критическая ситуация: известный астролог назвал наиболее опасные города Украины

Влад Росс / © ТСН

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Известный астролог Влад Росс назвал самые опасные города Украины, которые может обстреливать Россия. Среди них — Киев, Одесса, Запорожье, Харьков, Сумы и Николаев.

Об этом он рассказал на YouTube-канале «Астрофеномен».

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Влад Росс отметил, что есть ряд городов, которые Россия может обстреливать. Однако есть и такие места, где будет безопасно.

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«Наиболее критическая ситуация в таких городах, как Одесса, Харьков, Сумы, Запорожье, Николаев, Никополь. Там сложная обстановка. Самый страшный ужас — это Киев. Более-менее спокойно будет в Закарпатье, в Черновцах. В центре Украины более-менее спокойно в Черкассах. Если вы боитесь в Киеве, езжайте в Житомир», — сказал Влад Росс.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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