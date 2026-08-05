"Это очень кровавый период": известный астролог выступил с тревожным предупреждением

Влад Росс / © ТСН

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Известный астролог Влад Росс предупредил о самом опасном периоде в Украине. Он считает, что именно в августе могут произойти события, неблагоприятные для нашей страны.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Астрофеномен».

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Власти спросили Росса, какой месяц в Украине самый опасный. На это он ответил, что угроз следует ожидать в периоды затмений.

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«Август — эпицентр солнечного затмения. Оно пройдет с 11 по 14 августа. Также это может быть с 26 по 31 августа — это очень кровавый период, когда может случиться что угодно. Но уже в сентябре за это может сгореть и Москва», — сказал Влад Росс.

Ранее Влад Росс сделал прогноз относительно окончания войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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