Оля Полякова врала о своем возрасте годами: сколько лет певице на самом деле

Оля Полякова

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Украинская певица Оля Полякова откровенно рассказала о настоящем возрасте, который многие годы оставался неправильно указанным в публичном пространстве.

Так, артистка призналась, что в свое время намеренно не стала исправлять журналистов, ошибочно поздравивших ее с 25-летием. На самом деле на тот момент Поляковой уже исполнилось 30 лет. Однако звезда решила не опровергать ошибку, и в итоге придуманная цифра закрепилась за ней примерно на полтора десятилетия.

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Об этом исполнительница рассказала в интервью Рамине Эсхакзай. Полякова вспомнила, что тема возраста казалась ей значительно чувствительнее, чем сейчас. Так что она не видела ничего плохого в том, чтобы придумывать такие мифы.

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«Когда-то я просто отняла себе пять лет. На один из дней рождения ко мне пришли журналисты и сказали: „Вы сегодня празднуете 25 лет“. Хотя на самом деле мне было 30. Я не стала их исправлять. Так эта история и длилась около 15 лет», — рассказала певица.

Оля Полякова

На данный момент Оле Поляковой 47 лет. По словам Оли, особенно сильно женщины испытывают общественное давление касаемо возраста именно в период после 30 лет. Она считает, что общество до сих пор навязывает женщинам определенные представления о том, как они должны выглядеть и как вести себя в том или ином возрасте.

«Период от 30 до 45 лет для женщины может быть психологически сложным. Уже в 30 лет женщина начинает напрягаться через возраст — это социальная установка. Кто-то может сказать: „Тебе 33, ты уже зрелая женщина“. Сегодня я бы ответила: „Даже если зрела, то что?“», — отметила Полякова.

Впрочем, сейчас артистка совсем по-другому относится к цифре в паспорте. Она призналась, что после 45 лет перестала так сильно беспокоиться о чужих оценках и ожиданиях: «Приблизительно после 45 лет наступает момент, когда тебе становится наплевать на чужое мнение. Я поняла: какая разница, кому от моего возраста холодно или жарко?».

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Оля Полякова

Полякова не скрывает, что хочет как можно дольше оставаться активной и хорошо чувствовать себя. Артистка рассказала, что следит за своим здоровьем, занимается спортом, контролирует питание, регулярно проходит обследование и обращается к косметологам. В частности, певица следит за гормональным балансом.

«Если я приду к эндокринологу, то он скажет, что мои гормоны в норме в соответствии с моим возрастом. Но я этого не хочу. Я хочу соответствовать 35 годам. Потому что занимаюсь спортом, много работаю. Поэтому, чтобы поддерживать уровень энергии, мне нужно, чтобы гормоны были на уровне 35-летней женщины. Я раз в три месяца сдаю кровь, определяю, чего не хватает, и корректирую. Я за то, чтобы все, что появляется, использовать. Не хочу стареть. Мне сейчас хорошо, у меня прекрасное настроение и много энергии. Почему я должна просто взять и начать „красиво стареть“?» — эмоционально выразилась Полякова.

Напомним, недавно Оля Полякова оправдалась за общий контент с россиянином, живущим за границей. Звезда объяснила свое согласие сняться с Сергеем Аполлоновым и почему не хочет извиняться.

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