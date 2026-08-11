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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
2 мин

Ольга Сумская показалась без макияжа и фильтров обнаженной в постели: как выглядит 59-летняя звезда

Актриса не скрывает свою природную красоту.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Ольга Сумская

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская раз продемонстрировала, что не боится показывать себя настоящую.

Так, 59-летняя народная артистка Украины опубликовала утренние кадры без макияжа и фильтров, на которых появилась в максимально природном виде. Честными фотографиями знаменитость поделилась в Instagram. Ольга запечатлела себя сразу после пробуждения, позируя в постели.

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Актриса не стала скрывать ни лица без косметики, ни природных черт внешности. Интересно, что в конце августа Сумская отметит 60-летний юбилей. Вместе с фотографиями Ольга оставила эмоциональный текст о непростых мыслях и ежедневных испытаниях, заставляющих ее переосмысливать привычные вещи.

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

«Тяжелые мысли каждый день… Каждый день — это испытание… Но в то же время и шанс стать сильнее, мудрее и ближе к себе. Все это учит нас ценить простые вещи, беречь близких и не терять веру в себя», — написала актриса.

Под публикацией Сумска поддержали многочисленные подписчики и ее коллеги. Одни засыпали комплиментами, другие отметили естественность артистки и пожелали ей сил.

  • «Очень красивая!» — Наталья Денисенко

  • Обнимаю крепко. Вы очень сильный и очень светлый человек

  • Самая красивая женщина в стране. Берегите себя! Вы — наше сокровище

  • Настощая. Мы все сейчас актеры, каждый день делаем вид, что держимся и все хорошо

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua показывала фото звезд без макияжа — как выглядят Билык, Могилевская, Сумская и другие без косметики.

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