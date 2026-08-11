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Ольга Сумская показалась без макияжа и фильтров обнаженной в постели: как выглядит 59-летняя звезда
Актриса не скрывает свою природную красоту.
Украинская актриса Ольга Сумская раз продемонстрировала, что не боится показывать себя настоящую.
Так, 59-летняя народная артистка Украины опубликовала утренние кадры без макияжа и фильтров, на которых появилась в максимально природном виде. Честными фотографиями знаменитость поделилась в Instagram. Ольга запечатлела себя сразу после пробуждения, позируя в постели.
Актриса не стала скрывать ни лица без косметики, ни природных черт внешности. Интересно, что в конце августа Сумская отметит 60-летний юбилей. Вместе с фотографиями Ольга оставила эмоциональный текст о непростых мыслях и ежедневных испытаниях, заставляющих ее переосмысливать привычные вещи.
«Тяжелые мысли каждый день… Каждый день — это испытание… Но в то же время и шанс стать сильнее, мудрее и ближе к себе. Все это учит нас ценить простые вещи, беречь близких и не терять веру в себя», — написала актриса.
Под публикацией Сумска поддержали многочисленные подписчики и ее коллеги. Одни засыпали комплиментами, другие отметили естественность артистки и пожелали ей сил.
«Очень красивая!» — Наталья Денисенко
Обнимаю крепко. Вы очень сильный и очень светлый человек
Самая красивая женщина в стране. Берегите себя! Вы — наше сокровище
Настощая. Мы все сейчас актеры, каждый день делаем вид, что держимся и все хорошо
Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua показывала фото звезд без макияжа — как выглядят Билык, Могилевская, Сумская и другие без косметики.