Дворец Путина под ударом: Украина уничтожила важные военные объекты вблизи резиденции

Геленджик.

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Украинские дальнобойные удары значительно ослабили систему противовоздушной обороны, которая защищает роскошную резиденцию «фюрера» Владимира Путина в Геленджике в Краснодарском крае. Ее стоимость оценивается в около 1 миллиарда фунтов стерлингов.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

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Отмечается, что 7 августа недалеко от резиденции был уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы «Волна-Купол-Гарант», уже через два дня — расположенный вблизи зенитно-ракетный комплекс С-400.

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Система «Волна-Купол-Гарант» используется для создания помех спутниковой связи Starlink, которой пользуются украинские Вооруженные силы.

Уничтожение этой системы радиоэлектронной борьбы открыло украинским дронам путь к комплексу С-400, предназначенному для отражения авиации, дронов и крылатых ракет. Издание отмечает, что ночью 9 августа эта система «С-400» была перенаправлена для запуска шести ракет по Украине.

ЗРК «С-400» расположен примерно в 12 милях от комплекса Путина. Дворец, по словам командующего Силами беспилотных систем Украины «Мадяра», «горел и искрился в течение трех часов».

В то же время, военный аналитик Ян Матвеев отмечает, что спутниковые снимки свидетельствуют об уничтожении по меньшей мере одной пусковой установки.

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«Теперь "дворец" Путина остался без защиты», — подчеркнул он.

Дворец Путина

Роскошную резиденцию «фюрера» России сравнивают с логовом злодея из фильмов о Джеймсе Бонде. Комплекс, площадь которого составляет около 17 700 квадратных метров, имеет 16-этажную подземную часть и бункер, обустроен внутри скалы и рассчитан на защиту от ядерного удара.

Внимание к резиденции привлекло расследование покойного российского оппозиционера Алексея Навального и его Фонда по борьбе с коррупцией. В январе 2021-го уже погибший оппозиционер обнародовал видеорасследование о комплексе, которое только за месяц посмотрели более 100 миллионов раз.

Навальный утверждал, что тщательно охраняемую резиденцию построили специально для Владимира Путина. Расследование установило, что недвижимость стоила 1 миллиард фунтов стерлингов и была приобретена в качестве «крупнейшей взятки в истории» кругом бизнесменов, близких к Путину.

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Почти двухчасовое видео показало роскошный комплекс, украшенный показными элементами, включая изысканный чайный домик, амфитеатр, вертолетную площадку, церковь и несколько ресторанов. На большой территории также есть казино, каток и виноградник.

Дворец окружен «буферной зоной» площадью 27 квадратных миль. Сотрудники службы безопасности поддерживают строгую запретную для полетов зону над ним. Более того, расследование «Радио Свобода» со ссылкой на спутниковые снимки показало, что комплекс окружают 27 башен, на которых установлены зенитные комплексы «Панцирь».

Издание отмечает, что Путин, опасаясь ударов украинских беспилотников большой дальности, лишь изредка посещает свою резиденцию на Черном море. Сейчас диктатор предпочитает свою тщательно укрепленную роскошную резиденцию на озере Валдай, расположенную в 185 милях к востоку от Москвы.

«Украинские военные приступили к целенаправленному отслеживанию российских средств противовоздушной обороны в оккупированном Крыму и на юге России», — заявил Ян Матвеев.

Как сообщалось, ВСУ уничтожают ПВО вблизи дворца диктатора в Геленджике. Украинский OSINT-проект Dnipro Osint опубликовал спутниковые фото с уничтожением пусковой установки комплекса С-400 «Триумф» в Геленджике. На кадрах видно территорию до и после атаки.

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