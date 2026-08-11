Действительно ли Польша хочет захватить Львов: Кулеба ответил

Заберет ли Польша Львов: Кулеба оценил угрозу потери западных областей и планы Орбана

Реклама

В Польше нет планов или стремлений захватить Львов, который поляки ошибочно считают исторически своим «мястом». Орбан был не прочь захватить Закарпатье, но не решился пойти на какие-то военные действия против Украины.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Сергею Пейчеву.

Реклама

Журналист напомнил, что Путин недавно пугал Украину потерей западных областей в пользу Польши, Венгрии и Румынии. Пейчев спросил, наскалько реалистична такая опасность.

Реклама

«Я не думаю, что Польша ищет какие-то территориальные захваты в Украине. Орбан хотел бы. Но боялся даже вслух об этом говорить. Поляки — нет», — убежден экс-министр.

Кулеба считает, что поляки далеки от мысли о «возвращении» Львова. В то же время он отмечает, что поляки постоянно вспоминают о том, что Львов якобы исторически является польским городом.

«В этом плане такие заявления вызывают у нас раздражение. Но чтобы у них был план возвращать, я не думаю. Польша находится в другой лиге мировой политики. У них гораздо более амбициозные задачи», — подытожил бывший глава МИД.

Напомним, что Сейм Польши одобрил скандальную резолюцию о Волынской трагедии, в которой требовал признания вины украинцами и называл территорию западной Украины «Восточными Кресами». Именно так в Польше называли территорию западной Украины, которая была в составе Второй Речи Посполитой (1918-1939). На простом языке это что-то вроде «Малороссии» — только относительно западных областей.

Реклама

Также напомним, что в течение 1944–1951 годов в рамках так называемого «обмена территориями» между УССР и Польской народной республикой украинское местное население Холмщины, Подляшья, Надсянья и Лемковщины было депортировано в УССР, а также небольшое количество украинцев, которые остались — депортированы в западные регионы Польши в 1947 году во время операции «Висла».

Новости партнеров