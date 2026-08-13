На Україну суне небезпека та новий "маневр" від погоди: синоптики попередили, коли знову вдарить спека

Погода в Україні 13 серпня / © pexels.com

Реклама

Найближчими днями на жителів більшості регіонів України чекає помірно тепла та суха погода. Сприятливі метеоумови зумовлені надходженням свіжого повітря, яке прийшло на зміну холодному атмосферному фронту.

Про це розповіли синоптикиня Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

Реклама

Погода в Україні: з неділі повернеться сильна спека

За словами синоптикині Наталки Діденко, повітряна маса, яка зайшла в український атмосферний фронт, тішитиме українців протягом усього тижня. Зокрема, з 13 серпня і до суботи включно денна температура повітря залишатиметься в комфортній межі +22…+26 °C.

Реклама

Температурний стрибок очікується вже з неділі-понеділка, коли до країни знову повернеться спека. Водночас експертка зауважує, що ночі вже відчутно серпневі, й будуть приємно прохолодними.

Дощів найближчим часом не прогнозується через антициклон, який тривалий час зависатиме над Україною. У Києві з 13 серпня й до кінця тижня буде сухо та сонячно з температурою +22…+25 °C. У неділю в столиці стовпчики термометрів піднімуться до +28 °C, а з понеділка повноцінно відновиться спекотна погода.

Детальний прогноз Укргідрометцентру на 13 серпня

За даними Укргідрометцентру, 13 серпня в Україні очікуються приємні погодні умови без опадів: у більшості областей світитиме сонце, лише зрідка з’являтиметься мінлива хмарність. Температурний режим залишатиметься комфортним, проте вночі вже чітко відчуватиметься свіжий подих наближення осені.

У західних областях уночі температура знизиться до +11…+14 °C, на Закарпатті очікується +15…+17 °C. Удень повітря розігріється до +20…+23 °C, а на Закарпатті спостерігатиметься найтепліша погода в регіоні — до +25…+27 °C.

Реклама

У північних областях вночі 13 серпня очікується +12…+14 °C, у Київській області місцями +14…+16 °C. Денна температура коливатиметься в межах +19…+23 °C. У Києві очікується +14…+16 °C вночі та +21…+23 °C удень.

У центральних областях уночі 13 серпня стовпчики термометрів покажуть +11…+16 °C, а вдень повітря прогріється до +19…+25 °C.

На сході країни нічні температури становитимуть +13…+18 °C. Удень очікується від +19…+21 °C на Сумщині та Харківщині та до +21…+24 °C на Донеччині та Луганщині.

На півдні та в Криму вночі буде дуже тепло — від +17 до +22 °C. Вдень стовпчики термометрів сягнуть +23…+26 °C.

Реклама

© Укргідрометцентр

Пожежна небезпека 13 серпня

Попри помірні температури 13 серпня по всій країні, синоптики застерігають про високі ризики виникнення пожеж на відкритих територіях. 13 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Безпечна ситуація спостерігатиметься лише на Донеччині та Луганщині.

© Укргідрометцентр

Європу сколихне аномальна зима

Нагадаємо, у тропічній зоні розвивається позитивний Диполь Індійського океану, який характеризується суттєвою різницею температур між теплішим заходом і холоднішим сходом.

Це створює глобальну атмосферну циркуляцію із надлишком опадів на заході та їх дефіцитом на сході. Феномен діє синхронно з потужним супер-Ель-Ніньйо в Тихому океані, де температура поверхні перевищує норму на 4–5 °C, а підводні аномалії сягають понад 8 °C.

Взаємодія двох океанічних аномалій суттєво змінить висотні атмосферні течії та траєкторії штормів у північній півкулі. За даними Libertatea та європейських метеорологів, посилення цих процесів протягом осені та на початку зими призведе до того, що майбутня зима в більшості країн Європи буде значно теплішою за норму через активні хвилі теплого й вологого атлантичного повітря.

Новини партнерів