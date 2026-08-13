"Скелю" розформовують?: полк переходить під командування "Азову"

Бійці «Скелі» воюватимуть під командуванням «Азову» / © Фото з відкритих джерел

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Штурмовий полк «Скеля», навколо якого нещодавно спалахнув гучний скандал, готується до масштабних організаційних змін. Військове командування ухвалило рішення про перехід цих підрозділів під оперативне командування корпусу «Азов».

Про це повідомив речник штурмового полку «Скеля» Олексій Братущак в інтерв’ю каналу «Бутусов Плюс».

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Об’єднання сил на одній ділянці фронту

До цього часу батальйони, ротні тактичні групи та зведені загони полку «Скеля» були розпорошені по різних гарячих точках. Вони виконували бойові завдання переважно автономно та підсилювали ті напрямки, де ворог тиснув найбільше.

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Натомість тепер стратегія застосування цього підрозділу кардинально змінюється. За словами речника полку Олексія Братущака, розкидані сили, ймовірно, будуть об’єднані для виконання завдань на одній конкретній ділянці фронту, що дозволить максимально сконцентрувати їхній ударний потенціал.

«Станом на зараз ми виконуємо бойове розпорядження під оперативним керівництвом корпусу "Азов"», — зазначив речник.

Оперативне підпорядкування замість злиття

Наразі ще не всі підрозділи полку «Скеля» остаточно переведені під нове керівництво, адже процес переформатування та стягування сил потребує певного часу. Проте військове командування розуміє, що консолідація розрізнених загонів під єдиним ефективним управлінням дасть змогу завдавати російським окупантам набагато відчутніших втрат.

Важливо розуміти, що ця реорганізація зовсім не означає повного злиття двох військових формувань чи ліквідації «Скелі». Олексій Братущак окремо наголосив, що штурмовий полк не входить до організаційної структури «Азову», а повністю зберігає свою власну ідентичність.

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«Ми не заходимо в структуру Азова, але оперативне керівництво буде здійснювати саме їхній штаб», — підкреслив Братущак, остаточно розвіявши чутки про розформування свого підрозділу.

Такий формат взаємодії дозволить бійцям «Скелі» переймати передовий досвід планування операцій від досвідчених штабних офіцерів «Азову», і водночас зберігати свої внутрішні традиції та бойову злагодженість. Це своєрідний симбіоз, де найкращі якості обох підрозділів працюватимуть на спільну перемогу України.

Скандал навколо полку «Скеля» — останні новини

425-й окремий штурмовий полк «Скеля» останнім часом опинився в центрі кількох гучних скандалів та журналістських розслідувань. На тлі перевірок стало відомо про масове переміщення особового складу підрозділу, звідки близько двох тисяч штурмовиків спрямували на доукомплектування інших проблемних бригад і полків Сухопутних військ України.

У самому підрозділі заперечили чутки про розформування і підтвердили переведення частини військовослужбовців до інших частин за рішенням вищого військового командування. У «Скелі» наголосили, що це є звичайною практикою управління Силами оборони в умовах війни, а самі бійці продовжують утримувати свої позиції на передовій і виконувати всі накази головнокомандувача.

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Водночас додатковий суспільний резонанс викликала інформація щодо розслідування правоохоронцями обставин загибелі бійців у тилу. Народний депутат Олександр Федієнко розкрив деталі щодо небойових втрат у підрозділі, повідомивши про відкриття Нацполіцією 103 кримінальних проваджень за фактами смертей військовослужбовців, не пов’язаних із виконанням бойових завдань.

Водночас парламентар підкреслив, що ця цифра не означає наявність 103 злочинів чи вбивств усередині частини, адже більшість випадків сталися з природних причин або через нещасні випадки. Саме тому 41 провадження вже закрито за відсутністю складу злочину, щодо 61 розслідування триває, і лише в трьох справах наразі оголошено про підозру.

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