Динамо — Колос: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

"Динамо" — "Колос" / © ФК Динамо Київ

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У неділю, 16 серпня, київське "Динамо" прийматиме "Колос" із Ковалівки в матчі третього туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

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Кияни пропустили перший тур через завантажений графік у єврокубках, а в другому турі в компенсований час вирвали перемогу над "Вересом" (2:1).

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Ковалівці у стартовому турі зазнали поразки від "Зорі" (0:2), а матч другого туру проти "Чорноморця" було перенесено через удар російських окупантів по стадіону в Одесі.

До вашої уваги онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Колос" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" програло "Карабаху" та вилетіло з єврокубків.

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Також ми розповідали, що тренер "Динамо" назвав причину поразки від "Карабаха" та вильоту з єврокубків.

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