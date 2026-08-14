ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Час на прочитання
1 хв

Динамо — Колос: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться пряму трансляцію поєдинку 3-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні між київським "Динамо" та ковалівським "Колосом".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
"Динамо" — "Колос"

"Динамо" — "Колос" / © ФК Динамо Київ

У неділю, 16 серпня, київське "Динамо" прийматиме "Колос" із Ковалівки в матчі третього туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Кияни пропустили перший тур через завантажений графік у єврокубках, а в другому турі в компенсований час вирвали перемогу над "Вересом" (2:1).

Ковалівці у стартовому турі зазнали поразки від "Зорі" (0:2), а матч другого туру проти "Чорноморця" було перенесено через удар російських окупантів по стадіону в Одесі.

До вашої уваги онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Колос" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" програло "Карабаху" та вилетіло з єврокубків.

Також ми розповідали, що тренер "Динамо" назвав причину поразки від "Карабаха" та вильоту з єврокубків.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie