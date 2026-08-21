Гол Сикана помог "Андерлехту" одержать разгромную победу в квалификации Лиги Европы

Даниил Сикан / facebook.com/rsca.be

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Украинский форвард бельгийского "Андерлехта" Даниил Сикан отличился голом в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против казахстанского "Кайрата".

25-летний украинец вышел на поле в стартовом составе и на 45+1 минуте забил третий мяч бельгийской команды, замкнув ударом головой подачу с углового.

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Таким образом, Сикан установил окончательный счет в поединке — 3:0 в пользу "Андерлехта".

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Для Сикана это четвертый гол в этом сезоне Лиги Европы, он забил во втором матче подряд. Ранее Даниил отличался в обоих поединках второго квалификационного раунда против шведского "Хаммарбю" и забил роскошный гол в ответном матче третьего отборочного раунда против греческого ПАОКа.

Отметим, что с 38-й минуты "Кайрат" был вынужден играть в меньшинстве из-за удаления защитника Александра Широбокова, который получил прямую красную карточку за грубое нарушение правил.

Ответный матч между бельгийской и казахстанской командами состоится в четверг, 27 августа, на стадионе "Андерлехта". Начало игры — в 21:30 по киевскому времени.

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