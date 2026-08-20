Пора начать с чистого листа: эти 3 знака зодиака готовы к новому этапу

Знаки зодиака / © Mixnews

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Астрологические тенденции конца августа будут подталкивать некоторые знаки зодиака к изменениям, новым решениям и смелым шагам.

Август 2026 года постепенно подходит к концу, а вместе с ним для некоторых знаков зодиака завершается и определенный жизненный этап. Это может быть удачное время, чтобы пересмотреть свои решения, отпустить старые обиды и открыться новым возможностям.

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Особенно сильное стремление начать все сначала в ближайшие недели могут ощутить три знака зодиака.

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Телец

Для Тельцов этот период может стать временем внутреннего обновления. Представители знака могут понять, что некоторые переживания или ситуации из прошлого больше не следует тянуть за собой.

Звезды советуют Тельцам позволить себе отпустить негативные эмоции и сосредоточиться на том, что может доставить радость в будущем. Это также благоприятный период для новых идей и изменений, на которые раньше не хватало решимости.

Лев

Для Львов конец августа может принести желание действовать более решительно. Представители знака могут увидеть новые возможности там, где раньше не решались сделать первый шаг.

Этот период может быть благоприятным для смелых решений и начала нового этапа. Львам следует прислушиваться к собственным желаниям и не позволять старым сомнениям останавливать себя.

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Дева

Девы могут почувствовать потребность изменить привычный порядок вещей и посмотреть на свою жизнь под другим углом. Ближайшие недели могут подтолкнуть их к тому, чтобы оставить позади опыт, который до сих пор сдерживал движение вперед.

Это хорошее время для творческих поисков, новых занятий и решений, которые позволят представителям этого знака проявить себя по-новому. Главное — не бояться выйти за пределы привычного.

Телец, Лев и Дева в ближайшие недели могут получить шанс перевернуть страницу и начать новый этап жизни.

Между тем астрологи предупредили, что выходные в августе станут временем, когда активизируются силы зла, которые самым негативным образом влияют на нашу психику.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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