Астролог назвал знаки Зодиака, которые берегут хорошие вещи для особого случая

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У всех есть посуда, которую дорастают из шкафа только по большим праздникам, и платья, ждущие своего — светлого и торжественного — дня.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые берегут хорошие вещи для особого случая.

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Рак

Раки — один из самых экономных и одновременно жертвенных знаков Зодиака, представители которого часто пренебрегают собственными интересами ради интересов близких. Они не только не носят хорошие и дорогие вещи постоянно, но и не покупают себе их, считая, что «сойдет и так», зато члены их семьи всегда выглядят безупречно.

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Дева

Девы уверены, что действительно дорогие и качественные вещи неуместно — а иногда и смешно — носить ежедневно. Так, ходить в магазин или на прогулку в парк, на их взгляд, удобнее в джинсах и футболке, а то и в спортивном костюме, зато на условной «красной дорожке» представители знака всегда выглядят «на все сто».

Козерог

Козероги задвигают красивые и дорогие вещи подальше в шкаф по причине свойственной им крайней бережливости и склонности к экономии. Они уверены: то, что дорого им стоило, нельзя «эксплуатировать» без весомого повода, ради которого они и достают их — в лучшем случае — раз в год, удивляясь при этом, что они теряют товарный вид.

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