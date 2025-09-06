Клуб УПЛ объявил о подписании Бущана

Георгий Бущан / © Associated Press

Житомирское "Полесье" объявило о подписании украинского вратаря саудовского "Аль-Шабаба" Георгия Бущана.

Как сообщается на официальном сайте "волков", 31-летний голкипер сборной Украины присоединился к житомирской команде на правах аренды. Соглашение рассчитано на сезон-2025/26.

Бущан перешел в "Аль-Шабаб" в январе 2025 года из киевского "Динамо" за 3 миллиона евро с учетом бонусов. Его контракт с саудовским клубом действует до лета 2027-го.

Бущан является воспитанником "Динамо". За киевскую команду он выступал с 2011 года. С тех пор Георгий провел 177 матчей за "бело-синих" во всех турнирах, пропустив 164 гола, 72 поединка отыграл "на ноль".

За клуб из Саудовской Аравии украинский вратарь провел 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов. В этом сезоне Бущан сыграл один поединок за "Аль-Шабаб", в котором пропустил 4 гола.

На счету Георгия 18 матчей за сборную Украины, в которых он пропустил 30 голов.

В стартовых четырех турах "Полесье" набрало три очка и занимает 10-е место в УПЛ. В следующем туре подопечные Руслана Ротаня 14 сентября на выезде встретятся с "Кривбассом".