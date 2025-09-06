ТСН у соціальних мережах

Клуб УПЛ оголосив про підписання Бущана

Голкіпер збірної України виступатиме за "Полісся" на правах оренди.

Георгій Бущан

Георгій Бущан / © Associated Press

Житомирське "Полісся" оголосило про підписання українського воротаря саудівського "Аль-Шабаба" Георгія Бущана.

Як повідомляється на офіційному сайті "вовків", 31-річний голкіпер збірної України приєднався до житомирської команди на правах оренди. Угода розрахована на сезон-2025/26.

Бущан перейшов до "Аль-Шабаба" у січні 2025 року з київського "Динамо" за 3 мільйони євро з урахуванням бонусів. Його контракт із саудівським клубом чинний до літа 2027-го.

Бущан є вихованцем "Динамо". За київську команду він виступав від 2011 року. Відтоді Георгій провів 177 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах, пропустивши 164 голи, 72 поєдинки відіграв "на нуль".

За клуб із Саудівської Аравії український воротар провів 13 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 28 голів. Цього сезону Бущан зіграв один поєдинок за "Аль-Шабаб", в якому пропустив 4 голи.

На рахунку Георгія 18 матчів за збірну України, в яких він пропустив 30 голів.

У стартових чотирьох турах "Полісся" набрало три очки та посідає 10-те місце в УПЛ. У наступному турі підопічні Руслана Ротаня 14 вересня на виїзді зустрінуться з "Кривбасом".

