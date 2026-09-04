"Динамо" оголосило про повернення Бущана

Георгій Бущан / © ФК Динамо Київ

Реклама

Київське "Динамо", яке минулого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ), розгромно програло "Буковині" (0:3), оформило трансфер воротаря житомирського "Полісся" Георгія Бущана.

Столичний клуб орендував 32-річного голкіпера до кінця сезону-2026/27, повідомила пресслужба "біло-синіх".

Реклама

Бущан є вихованцем "Динамо". За київську команду він виступав від 2011 року. Георгій провів 177 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах, пропустивши 164 голи, 72 поєдинки відіграв "на нуль".

Реклама

Разом з киянами Георгій ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок та тричі — Суперкубок України.

У січні 2025 року Бущан перейшов з "Динамо" до саудівського "Аль-Шабаба" за 3 мільйони євро з урахуванням бонусів. За клуб із Саудівської Аравії український воротар провів 13 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 28 голів.

У вересні 2025 року Георгій приєднався до "Полісся" на правах оренди з "Аль-Шабаба", а в липні 2026-го підписав повноцінний контракт з житомирським клубом. У складі "вовків" голкіпер зіграв 9 матчів.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" оголосило про трансфер івуарійського легіонера.

Реклама

Наразі "Динамо" з 6 очками після трьох зіграних матчів посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ.

Наступний матч кияни проведуть у неділю, 6 вересня, коли приймуть ЛНЗ у межах п'ятого туру УПЛ. Гра розпочнеться о 13:00.

Раніше повідомлялося, що головний тренер "Динамо" Ігор Костюк прокоментував розгромну поразку від "Буковини".

Крім того, лідер "біло-синіх" Андрій Ярмоленко емоційно звернувся до фанатів після нищівної поразки "Динамо" від "Буковини".

Реклама

Також ми розповідали, що легенда "Динамо" Йожеф Сабо відреагував на розгромне фіаско "Динамо" від "Буковини" та можливе звільнення тренера.

Новини партнерів

Новини партнерів