Доплаты военнослужащим: Корецкий анонсировал перераспределение средств

Кабмин перераспределил средства на выплаты военным и членам их семей в сентябре

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В начале сентября правительство Украины приняло решение о перераспределении 33,6 миллиарда гривен из резервного фонда сектора безопасности и обороны на денежное довольствие армии. Эти масштабные финансовые вливания позволят гарантировать своевременное получение всех необходимых выплат военнослужащими и членами их семей в текущем месяце.

Об этом сообщил Сергей Корецкий.

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Распределение правительственных средств: куда направят миллиарды

Львиная доля выделенной суммы в размере 25,9 миллиарда гривен пойдет на стандартное ежемесячное денежное довольствие бойцов Вооруженных сил Украины в сентябре. Еще 7,7 миллиарда гривен власти предусмотрели на обязательную единовременную денежную помощь в случае гибели, инвалидности или частичной потери трудоспособности защитников.

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Обеспечение сил обороны необходимым вооружением и средствами требует колоссальных финансовых ресурсов и быстрой реакции руководства государства. Именно поэтому власти продолжают активно искать пути для стабильного наполнения бюджета в условиях затяжной полномасштабной войны.

«Выплаты нашим защитникам и поддержка их семей, обеспечение сил обороны необходимым вооружением и средствами — безусловный приоритет государства. И я еще раз призываю чиновников и парламентариев максимально ускорить работу и сфокусироваться на принятии абсолютно всех безотлагательных решений и законов для получения международной финансовой помощи», - подчеркнул Сергей Корецкий.

Выплаты военным — последние новости

Напомним, ранее государство уже существенно обновляло механизмы начисления денежных вознаграждений для бойцов на передовой и в тылу. Подробно ознакомиться с тем, как зарплаты военным перечислили и кто именно получил право на дополнительные выплаты, можно в предварительных материалах нашего сайта.

Действующая система подразумевает четкое распределение дополнительных выплат в зависимости от выполнения боевых задач и участия в сдерживании агрессии. В частности, базовые надбавки составляют от тридцати до ста тысяч гривен для военных на передовой, а также предусматривают отдельную поддержку для срочников и курсантов.

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