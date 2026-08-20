Сколько зарабатывают украинские военные на передовой и в тылу: в Минобороны назвали цифры

В Минобороны рассказали о новой системе выплат для военнослужащих / © ТСН

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460 тысяч гривен, не считая оклада — таков ежемесячный лимит на одного военнослужащего.

В Министерстве обороны отмечают, что в этом году увеличился максимальный размер боевых выплат. И теперь система дополнительных вознаграждений в рамках денежного обеспечения военнослужащих учитывает не только факт участия: самые высокие вознаграждения предусмотрены для пехотно-штурмовых бойцов, поскольку они выполняют одни из самых рискованных задач.

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Об этом в эфире ТСНрассказала Оксана Леконцева, старший офицер отдела Департамента социального обеспечения Министерства обороны Украины.

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«Прежде всего, изменен подход именно к дополнительным вознаграждениям. При этом базовое денежное обеспечение и ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения не изменяются. Вместо этого с 1 июня у нас введена система дополнительных вознаграждений, которая более четко связывает размер выплаты с местом и выполнением задачи», — говорит Оксана Леконцева.

Она отметила, что новая система сделала боевые выплаты более дифференцированными.

«Сохраняется выплата в размере 100 000 гривен за участие военнослужащего в боевых действиях. Но дополнительно предусмотрены зональные вознаграждения, а именно: 170 000 гривен в месяц за выполнение задач в наиболее опасных зонах, в частности на линии боевого столкновения. И дополнительное вознаграждение в размере 70 000 гривен за выполнение задач в ротном опорном пункте. Чем выше риск — тем больше выплата. Отдельно установлены выплаты за штурмовые действия. Здесь сумма в размере 40 000 гривен в сутки выплачивается за штурм и захват позиций на линии боевого столкновения или в глубине обороны противника, а 20 000 гривен в сутки — за восстановление позиций», — сказала она.

Оксана Леконцева отметила, что также предусмотрены следующие вознаграждения: 100 000 гривен за пленного оккупанта, 15 000 гривен за уничтоженного оккупанта в перестрелке или рукопашном бою при условии видеофиксации.

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Военные также могут получать другие выплаты за выполнение боевых задач.

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Оксана Леконцева добавила, что военнослужащие, не выполняющие боевые задачи в рамках новой системы, имеют право на дополнительное вознаграждение.

«В новой системе предусмотрено новое вознаграждение. Его размер составляет 10 000 гривен, и оно выплачивается за выполнение обязанностей военной службы. То есть если военнослужащий не имеет права на другую выплату, он будет получать эту», — сказала она.

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