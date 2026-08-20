Защита в ЕС: украинки также должны доказывать, что не уклоняются от службы

Украинская беженка / © Associated Press

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Еврокомиссия готовит обновленные руководства по временной защите для украинцев в ЕС. Согласно правилам, украинки также должны подтверждать отсутствие уклонения от военной службы для получения легального статуса

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Маркус Ламмерт, сообщает «Европейская правда».

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Обновленные устновки относительно украинцев, которые больше не будут иметь право на защиту в ЕС

Евросоюз в ближайшие недели планирует предоставить государствам-членам обновленные операционные установки по категориям граждан Украины, которые больше не будут иметь право на временную защиту в ЕС.

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«Будут новые и обновленные операционные установки, которые мы также опубликуем в ближайшие недели», — заявил Ламмерт.

По его словам, страны-члены уже получили «рабочий документ с ответами на часто задаваемые вопросы».

«У нас есть этот документ с вопросами и ответами, и мы работаем над более подробными указаниями, чтобы и дальше помогать государствам-членам в толковании правил», — сообщил представитель Еврокомиссии.

В то же время, Ламмерт подчеркнул, что окончательная практическая оценка каждой конкретной ситуации остается за национальными органами власти стран ЕС.

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«Национальные органы государств-членов должны применять новые правила и проводить фактические проверки, предусмотренные этими правилами», — подчеркнул чиновник.

Изменения во временной защите для женщин

Отдельно он обратил внимание, что новые правила не предусматривают разницы между мужчинами и женщинами.

«Что также важно отметить — решение Совета ЕС не проводит разграничения между мужчинами и женщинами при его применении. Речь идет о военной службе или прохождении военной службы в прошлом», — подчеркнул Ламмерт.

Какие женщины в Украине являются военнообязанными?

По действующим правилам обязательному воинскому учету подлежат женщины, получившие медицинское или фармацевтическое образование в учреждениях профессионального, профессионального высшего или высшего образования. Речь идет, в частности, о врачах всех специальностей, стоматологах, медсестрах, акушерках, фармацевтах, провизорах и выпускницах родственных образовательных программ. В то же время неважно, работала ли женщина по полученной специальности. Сам факт наличия соответствующего диплома придает ей статус военнообязанной.

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Воинский учет касается женщин с 18 до 60 лет. Степень годности к военной службе определяют по результатам медицинского осмотра во время прохождения военно-врачебной комиссии.

Постановка на военный учет означает внесение информации в реестр «Обериг» и получение электронного или бумажного военно-учетного документа. Такая процедура не означает автоматического обретения статуса военнослужащей.

Напомним, в ЕС продлили временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года, однако ввели новые правила для новых заявителей призывного возраста. Теперь статус могут не предоставить гражданам, которые имеют военный обязанности перед Украиной, но не выполняют их и не имеют законного разрешения на выезд из страны. Для оформления защиты страны ЕС потребуют доказательства легального пересечения границы или документы (в том числе через приложение «Резерв+») об освобождении от соответствующих обязанностей.

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