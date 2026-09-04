Доплати військовослужбовцям: Корецький анонсував перерозподіл коштів

Кабмін перерозподілив кошти на виплати військовим та членам їхніх сімей у вересні

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На початку вересня уряд України ухвалив рішення про перерозподіл 33,6 мільярда гривень із резервного фонду сектору безпеки й оборони на грошове забезпечення армії. Ці масштабні фінансові вливання дозволять гарантувати своєчасне отримання всіх необхідних виплат військовослужбовцями та членами їхніх сімей поточного місяця.

Про це повідомив Сергій Корецький.

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Розподіл урядових коштів: куди спрямують мільярди

Левова частка виділеної суми у розмірі 25,9 мільярда гривень піде на стандартне щомісячне грошове забезпечення бійців Збройних сил України у вересні. Ще 7,7 мільярда гривень влада передбачила на обов’язкову одноразову грошову допомогу в разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності захисників.

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Забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням та засобами потребує колосальних фінансових ресурсів та швидкої реакції керівництва держави. Саме тому влада продовжує активно шукати шляхи для стабільного наповнення бюджету в умовах затяжної повномасштабної війни.

«Виплати нашим захисникам і підтримка їхніх родин, забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням та засобами — безумовний пріоритет держави. І я ще раз закликаю урядовців та парламентарів максимально прискорити роботу та сфокусуватись на прийнятті абсолютно всіх невідкладних рішень та законів задля отримання міжнародної фінансової допомоги», — наголосив Сергій Корецький.

Виплати військовим — останні новини

Нагадаємо, що раніше держава вже суттєво оновлювала механізми нарахування грошових винагород для бійців на передовій та в тилу. Детально ознайомитися з тим, як зарплати військовим перерахували та хто саме отримав право на додаткові виплати, можна у попередніх матеріалах нашого сайту.

Чинна система передбачає чіткий розподіл додаткових виплат залежно від виконання бойових завдань та участі у стримуванні агресії. Зокрема, базові надбавки сягають від тридцяти до ста тисяч гривень для військових на передовій, а також передбачають окрему підтримку для строковиків та курсантів.

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