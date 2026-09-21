«Мільйони у тумбочках»: ВАКС почав розгляд справи екскерівниці Хмельницької МСЕК Крупи

Суд почав розгляд справи Тетяни Крупи

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Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд справи проти екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яку обвинувачують в отриманні коштів злочинним шляхом та їх легалізації через нерухомість, а також у декларуванні недостовірної інформації. Також розглядатимуть справу проти її чоловіка Володимира та сина Олександра, який раніше очолював обласне управління Пенсійного фонду.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Ірина Маркевич із місця подій.

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ВАКС розглядає справу скандально відомої екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи

За версією слідства, колишній очільниці медико-соціальної експертної комісії інкримінують одержання коштів злочинним шляхом, подальше їх відмивання через купівлю нерухомості та внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.

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Її чоловіка та сина обвинувачують у пособництві в легалізації цього майна, а синові Олександру Крупі додатково висунули обвинувачення в обмані в декларації. На судове засідання родина прибула разом із командою правозахисників.

Викриття родини Тетяни Крупи відбулося в жовтні 2024 року. Під час обшуків у їхній оселі правоохоронці вилучили лише готівкою близько 6 мільйонів доларів США — грошима були набиті тумбочки, валізи та застелене ліжко.

Крім цього, слідство виявило закордонні об’єкти нерухомості в Австрії, Іспанії та Туреччині, а також майже 2,3 мільйона доларів на валютних банківських рахунках.

Після затримання Тетяну Крупу помістили під варту із сумою застави у понад 500 мільйонів гривень. Згодом розмір застави зменшили до 20 мільйонів гривень, після внесення якої вона залишила слідчий ізолятор.

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Якщо провину фігурантів буде доведено в суді, колишній очільниці МСЕК загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Реальні терміни позбавлення волі загрожують також її чоловікові та синові.

Тетяна Крупа: ексочільницю Хмельницької МСЕК дозволили випустити з-під варти

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід підозрюваній у корупції колишній очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі, дозволивши звільнити її з-під варти під заставу в розмірі 20 мільйонів гривень.

Таке рішення ухвалено через обмеження Кримінально-процесуального кодексу щодо максимального терміну тримання під вартою під час досудового розслідування (до 12 місяців), адже підозрювана на той момент вже провела в СІЗО 11 місяців.

ВАКС зобов’язував її до 4 листопада 2025 року носити електронний браслет, не залишати Хмельницький без дозволу, здати закордонний паспорт, з’являтися за викликом і не спілкуватися з працівниками МСЕК та її відвідувачами.

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Раніше працівники ДБР виявили в посадовиці понад 1,5 млн доларів незадекларованої готівки та нерухомість, за що їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Попри гучний скандал восени, Крупа продовжувала очолювати обласну МСЕК до моменту свого звільнення під час ліквідації установи.

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