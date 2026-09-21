Температура повітря різко знизиться / © pexels.com

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Початок нового тижня принесе до України дощі та динамічне похолодання. Вже ближче до вихідних погода зміниться.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Прогноз погоди на тиждень, 21-27 вересня

У понеділок, 21 вересня, вночі у західних регіонах, вдень також у північних, північно-східних та місцями центральних областях пройдуть дощі, можливі грози. У південній та південно-східній половині країни без істотних опадів. Вітер південний, із переходом на Правобережжі на західний, 5 — 10 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря в нічний час становитиме +13…+18 °С, вдень у центральних, східних та південних областях +22…+27 °С, у західних та північних регіонах +14…+20 °С.

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У вівторок, 22 вересня, вночі невеликі дощі можливі місцями у північних, західних областях та у Криму. Вдень дощі, місцями із грозами пройдуть на Правобережжі країни та на Кримському півострові. У решті регіонів без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час очікується +7…+12 °С, вдень +14…+19 °С, у південно-східних областях +16…+21 °С.

У середу, 23 вересня, під впливом активного південного циклону з Чорного моря очікуються сильні дощі у південних, центральних, північних та північно-східних областях місцями з грозою. У західних областях очікуються переважно невеликі дощі. Вітер північний / північно-західний (у східній частині південно-східний), 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви 17 — 22 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +7…+12 °С, вдень +12…+17 °С, на крайньому сході до +20 °С.

У четвер, 24 вересня, вночі значні місцями сильні дощі пройдуть у північній частині країни, в решті регіонів місцями невеликий дощ. Вдень у північних областях утримається дощова погода, в решті областей пройдуть невеликі короткочасні дощі, можлива гроза. Вітер західний / північно-західний, 7 — 12 м/с, місцями (крім південних регіонів) пориви, 17 — 22 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в межах +6…+11 °С, вдень +12…+17 °С, у північно-західних областях протягом доби близько 10 °С.

У п’ятницю, 25 вересня, помірні дощі пройдуть у північних та західних областях країни. На решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +6…+11 °С, вдень +17…+22 °С, у західних областях +8…+13 °С.

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У суботу, 26 вересня, дощова та холодна погода збережеться у західних областях України, на решті території країни під впливом виступу антициклону прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер у західних областях західного напрямку, 3 — 8 м/с, на решті країни південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +8…+13 °С, вдень +18…+23 °С, у західній частині +12…+17 °С.

У неділю, 27 вересня, у західних та північних областях пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, в решті регіонів України опадів не передбачається. Вітер вночі змінного напрямку, 3 — 8 м/с, вдень південний / південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +9…+14 °С, вдень +21…+26 °С, у північних та західних областях +14…+19 °С.

Раніше повідомлялося, що 21 вересня до України прийде холодний атмосферний фронт. Він принесе дощі, різке похолодання та шквали.

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