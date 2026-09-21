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Циклон приніс похолодання до України: коли налагодиться погода, прогноз на тиждень — 21-27 вересня
Від понеділка, 21 вересня, до України прийде холодний атмосферний фронт, що зумовить дощі і різке зниження температури повітря.
Початок нового тижня принесе до України дощі та динамічне похолодання. Вже ближче до вихідних погода зміниться.
Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.
Прогноз погоди на тиждень, 21-27 вересня
У понеділок, 21 вересня, вночі у західних регіонах, вдень також у північних, північно-східних та місцями центральних областях пройдуть дощі, можливі грози. У південній та південно-східній половині країни без істотних опадів. Вітер південний, із переходом на Правобережжі на західний, 5 — 10 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря в нічний час становитиме +13…+18 °С, вдень у центральних, східних та південних областях +22…+27 °С, у західних та північних регіонах +14…+20 °С.
У вівторок, 22 вересня, вночі невеликі дощі можливі місцями у північних, західних областях та у Криму. Вдень дощі, місцями із грозами пройдуть на Правобережжі країни та на Кримському півострові. У решті регіонів без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час очікується +7…+12 °С, вдень +14…+19 °С, у південно-східних областях +16…+21 °С.
У середу, 23 вересня, під впливом активного південного циклону з Чорного моря очікуються сильні дощі у південних, центральних, північних та північно-східних областях місцями з грозою. У західних областях очікуються переважно невеликі дощі. Вітер північний / північно-західний (у східній частині південно-східний), 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви 17 — 22 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +7…+12 °С, вдень +12…+17 °С, на крайньому сході до +20 °С.
У четвер, 24 вересня, вночі значні місцями сильні дощі пройдуть у північній частині країни, в решті регіонів місцями невеликий дощ. Вдень у північних областях утримається дощова погода, в решті областей пройдуть невеликі короткочасні дощі, можлива гроза. Вітер західний / північно-західний, 7 — 12 м/с, місцями (крім південних регіонів) пориви, 17 — 22 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в межах +6…+11 °С, вдень +12…+17 °С, у північно-західних областях протягом доби близько 10 °С.
У п’ятницю, 25 вересня, помірні дощі пройдуть у північних та західних областях країни. На решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +6…+11 °С, вдень +17…+22 °С, у західних областях +8…+13 °С.
У суботу, 26 вересня, дощова та холодна погода збережеться у західних областях України, на решті території країни під впливом виступу антициклону прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер у західних областях західного напрямку, 3 — 8 м/с, на решті країни південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +8…+13 °С, вдень +18…+23 °С, у західній частині +12…+17 °С.
У неділю, 27 вересня, у західних та північних областях пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, в решті регіонів України опадів не передбачається. Вітер вночі змінного напрямку, 3 — 8 м/с, вдень південний / південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +9…+14 °С, вдень +21…+26 °С, у північних та західних областях +14…+19 °С.
Раніше повідомлялося, що 21 вересня до України прийде холодний атмосферний фронт. Він принесе дощі, різке похолодання та шквали.