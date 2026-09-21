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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати соус «шакшука»

Пряний, густий, ароматний соус, який є ідеальною основою для улюбленої всіма яєчні, чудово пасує до м’яса, макаронів, рису або просто з хрустким хлібом.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
135 ккал
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Соус «шакшука»

Соус «шакшука» / © Credits

Готується з помідорів, болгарського перцю, цибулі, часнику та спецій.

Інгредієнти

помідори
1 кг
болгарський перець
350 г
цибуля ріпчаста
150 г
часник
3 зубчики
цукор
1 ч. л.
олія
40 г
мелений коріандр
0,5 ч. л.
паприка
орегано
0,5 ч. л.
мелений чорний перець
сіль

  1. Помідори опустіть на 1–2 хвилини в окріп, потім у холодну воду, очистьте від шкірки та наріжте дрібними кубиками.

  2. Болгарський перець очистьте від насіння, видаліть плодоніжку і наріжте соломкою.

  3. Цибулю та часник очистьте. Цибулю дрібно наріжте, часник подрібніть.

  4. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте цибулю до прозорості, додайте болгарський перець, тушкуйте п’ять хвилин, потім помідори, коріандр, паприку, орегано, мелений чорний перець, цукор, сіль і продовжуйте тушкувати на повільному вогні ще 15 хвилин, додайте часник і тушкуйте ще 15–20 хвилин до загустіння.

  5. Перекладіть у скляний герметичний посуд, охолодіть і зберігайте в холодильнику.

Поради:

  • Гарячий соус можна розлити по чистих, стерилізованих баночках, закрити кришками та зберігати в прохолодному місці.

  • Спеції додавайте за своїм смаком.

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