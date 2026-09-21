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Як приготувати соус «шакшука»
Пряний, густий, ароматний соус, який є ідеальною основою для улюбленої всіма яєчні, чудово пасує до м’яса, макаронів, рису або просто з хрустким хлібом.
Готується з помідорів, болгарського перцю, цибулі, часнику та спецій.
Інгредієнти
- помідори
- 1 кг
- болгарський перець
- 350 г
- цибуля ріпчаста
- 150 г
- часник
- 3 зубчики
- цукор
- 1 ч. л.
- олія
- 40 г
- мелений коріандр
- 0,5 ч. л.
- паприка
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- орегано
- 0,5 ч. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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Помідори опустіть на 1–2 хвилини в окріп, потім у холодну воду, очистьте від шкірки та наріжте дрібними кубиками.
Болгарський перець очистьте від насіння, видаліть плодоніжку і наріжте соломкою.
Цибулю та часник очистьте. Цибулю дрібно наріжте, часник подрібніть.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте цибулю до прозорості, додайте болгарський перець, тушкуйте п’ять хвилин, потім помідори, коріандр, паприку, орегано, мелений чорний перець, цукор, сіль і продовжуйте тушкувати на повільному вогні ще 15 хвилин, додайте часник і тушкуйте ще 15–20 хвилин до загустіння.
Перекладіть у скляний герметичний посуд, охолодіть і зберігайте в холодильнику.
Поради:
Гарячий соус можна розлити по чистих, стерилізованих баночках, закрити кришками та зберігати в прохолодному місці.
Спеції додавайте за своїм смаком.