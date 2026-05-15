Як вдома приготувати ідеальний соус бешамель

соус бешамель / © Credits

Реклама

Французька кухня має репутацію вибагливої та майже ювелірної. Але саме вона подарувала світу чимало базових рецептів, без яких сьогодні неможливо уявити сучасну гастрономію. Один із них — бешамель. На сторінці YIZHLO розповіли про класичну технологію приготування бешамель та пояснили, чому навіть температура молока може вплинути на смак соусу.

Інгредієнти вершкове масло 50 г борошно 50 г молоко 400 г сіль перець мускатний горіх

Приготування

Перший етап — розтопити масло у сотейнику на середньому вогні. Воно має злегка «булькати», але не горіти. Після цього до масла додають борошно та швидко перемішують. Після змішування масла та борошна маса має нагадувати вологий пісок. Саме така текстура вважається правильною. Важливо не перегріти суміш. Якщо температура буде занадто високою, він почне ставати рідким, а це вже сигнал, що структура порушується та соус може не загуснути правильно. Тому після додавання борошна нагрів потрібно зменшити до мінімального та постійно помішувати масу. Коли основа готова, її ненадовго знімають із вогню. Окремо нагрівають молоко. Воно має бути гарячим, але не киплячим. Це один із ключових моментів у приготуванні бешамель. Перегріте молоко може вплинути не лише на текстуру, а й на смак соусу, зробити його менш ніжним. Гаряче молоко вводять поступово, маленькими порціями. Після кожної порції молока масу потрібно ретельно вимішувати до повної однорідності. Спочатку це зручно робити лопаткою чи ложкою, проте коли соус стає рідшим, краще перейти на вінчик, саме він допомагає отримати ту саму гладку, шовковисту текстуру без грудочок. Наприкінці додають сіль, перець і дрібку мускатного горіха. Саме мускатний горіх створює той впізнаваний теплий аромат, за який бешамель так люблять у французькій кухні.

Правильний бешамель має бути однорідним, кремовим і без борошняного присмаку.

Поради

Бешамель легко адаптувати під різні страви. Хтось робить його густішим для запіканок, хтось — легшим для пасти чи овочів.

Реклама

До нього також можна додати сир, трави, часник, вершки чи білий перець.

Бешамель — це доказ того, що кулінарна класика не потребує складних інгредієнтів, лише трохи часу, правильної техніки, уважності до деталей та вправності.

Новини партнерів