З лопатою в руках: модель Даутцен Крус попрацювала в саду біля будинку
Схоже, зірка теж захопилася садівництвом.
41-річна нідерландська модель та екс- «ангел» Victoria’s Secret Даутцен Крус з’явилася в новому відео, яким поділився її чоловік — продюсер і диджей Саннері Джеймс. Вона проводила час у саду біля будинку та займалася роботою на ділянці.
Даутцен у чорному топі, джинсах, без макіяжу і в гумових захисних рукавичках на руках щось копала серед кущів.
Останнім часом Крус рідко виходить у світ, знімається в глянці та промокампаніях і виходить на подіум. Вона зайнята вихованням двох дітей — 15-річного сина Філлена та 11-річної доньки Міллени, хоча нещодавно і брала участь у легендарному показі на Victoria’s Secret Fashion Show — там з нею трапився конфуз і вона ледь не впала.
Даутцен Крус дотримується усвідомленого й екологічного способу життя. Вона активно підтримує благодійні та природоохоронні проєкти, виступає на захист довкілля і приділяє велику увагу питанням екології. І ось, схоже, захопилася садівництвом, як і багато інших зірок, наприклад, ексфутболіст Девід Бекхем та акторка Памела Андерсон.