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ТСН в социальных сетях

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Категория
Шоу-бизнес
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Показал себя и свою жену в молодости: Павел Зибров посвятил новую песню главной женщине своей жизни

Артист представил танцевальную композицию «Чаклунка» и необычное видео, созданное с помощью ИИ, с личной историей.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Показал себя и свою жену в молодости: Павел Зибров посвятил новую песню главной женщине своей жизни

Народный артист Украины Павел Зибров выпустил новую песню «Чаклунка» — романтическую и в то же время игривую композицию о женщине, способной одним взглядом навсегда покорить мужское сердце.

Слова к песне написал Панас Буйный, а музыку — Юлик (Назарий Гук), который ранее создал для Зиброва хит «Вуса Бренд».

Особым дополнением к премьере стало видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. В нем Павел Зибров и его жена Марина предстали молодыми — такими, какими они были много лет назад.

Современные технологии помогли артисту словно вернуться в прошлое и рассказать личную историю любви. В ролике зрителей ждут неожиданные сюжетные повороты и долгожданная встреча главных героев.

Именно Марина стала той загадочной «чародейкой», которая в свое время очаровала Павла. Супруги вместе уже более трех десятилетий, поэтому новая композиция приобрела для певца особое значение.

Песня «Чаклунка» и клип к ней уже доступны на музыкальных и цифровых платформах.

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