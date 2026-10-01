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- Шоу-бизнес
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Показал себя и свою жену в молодости: Павел Зибров посвятил новую песню главной женщине своей жизни
Артист представил танцевальную композицию «Чаклунка» и необычное видео, созданное с помощью ИИ, с личной историей.
Народный артист Украины Павел Зибров выпустил новую песню «Чаклунка» — романтическую и в то же время игривую композицию о женщине, способной одним взглядом навсегда покорить мужское сердце.
Слова к песне написал Панас Буйный, а музыку — Юлик (Назарий Гук), который ранее создал для Зиброва хит «Вуса Бренд».
Особым дополнением к премьере стало видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. В нем Павел Зибров и его жена Марина предстали молодыми — такими, какими они были много лет назад.
Современные технологии помогли артисту словно вернуться в прошлое и рассказать личную историю любви. В ролике зрителей ждут неожиданные сюжетные повороты и долгожданная встреча главных героев.
Именно Марина стала той загадочной «чародейкой», которая в свое время очаровала Павла. Супруги вместе уже более трех десятилетий, поэтому новая композиция приобрела для певца особое значение.
Песня «Чаклунка» и клип к ней уже доступны на музыкальных и цифровых платформах.