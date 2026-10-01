Они скрываются в любимых блюдах: как конечные продукты гликирования ускоряют старение и как этого избежать

Шашлык из курицы / © Credits

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Когда вы разжигаете гриль к праздникам, существует скрытый фактор, способный ускорить процесс старения вашего организма. Виновником является группа соединений, известных как конечные продукты гликирования (AGE — advanced glycation end products).

Они образуются при термической обработке богатых белком продуктов (говядины, свинины, курицы) при высоких температурах и сухом жаре, а со временем накапливаются в организме.

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Хорошая новость: чтобы защитить кожу, суставы и здоровье в долгосрочной перспективе, не обязательно отказываться от пикника. Несколько научно обоснованных привычек помогут вам противодействовать старению, удерживая уровень этих вредных соединений под контролем.

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Что нужно делать, рассказывает Woman’s World.

Что такое AGE и почему они важны

Эти соединения образуются, когда сахара в организме связываются с белками и жирами; этот процесс повреждает клетки изнутри. Исследования показывают, что высокий уровень AGE связан с дряблостью кожи, мышечной слабостью, воспалением и повышенным риском хронических заболеваний, таких как диабет 2-го типа, сердечные заболевания, проблемы с почками, депрессия и даже болезнь Альцгеймера.

Снижение их уровня дает значительные преимущества. Исследования показывают, что минимизация AGE может снизить риск рака молочной железы на 43%. Кроме того, контроль их уровня помогает сохранить упругость кожи, здоровье суставов и остроту памяти.

Хотя полностью избежать AGE невозможно, способ приготовления пищи, напитки и несколько простых добавок могут существенно изменить ситуацию.

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Как замедлить старение путем снижения уровня AGE

Чтобы избежать негативного воздействия этих вредных соединений, воспользуйтесь следующими полезными советами: замаринуйте мясо перед приготовлением на гриле.

Если вы планируете готовить на гриле, это самое простое изменение, которое можно внести. Исследователи из Медицинской школы Маунт-Синай обнаружили, что вымачивание мяса и птицы в маринаде на основе лимонного сока или уксуса в течение 60 минут снижает содержание AGE на 63%. Кислотные ингредиенты сдерживают химическую реакцию, приводящую к образованию конечных продуктов гликирования (AGE).

Вот ещё два способа улучшить процесс приготовления на гриле, которые помогут замедлить старение:

Добавляйте в маринад орегано и чеснок. Научно доказано, что оба эти растения способны тормозить образование AGE.

Используйте фольгу во время жарки. Это уменьшает количество дыма, образующегося при попадании жира в пламя, — дыма, насыщенного AGE. Готовьте медленно и на слабом огне.

Хотя гриль — популярный вариант для пикников, это не единственный способ приготовить вкусное блюдо. Исследователи из медицинского центра Маунт-Синай сообщают, что использование мультиварки или чугунной кастрюли с толстыми стенками может снизить потребление AGE на 81%.

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Приготовление на пару, варка, тушение или медленное тушение дают одинаковый эффект, поскольку низкая температура и дополнительная влага препятствуют связыванию сахаров с белками.

Не скупитесь на специи. Исследователи из Университета Джорджии обнаружили, что употребление блюд с добавлением половины чайной ложки корицы, тмина, гвоздики, перца, орегано или шалфея ежедневно может снизить выработку AGE на 20% в течение 72 часов. Этот эффект обеспечивают соединения, называемые фенолами; они блокируют образование AGE в тканях.

Совет: фенолы разрушаются под воздействием света и тепла, поэтому храните специи, которыми пользуетесь чаще всего, в прохладном тёмном шкафчике.

Прогуляйтесь после еды. Если заменить просмотр телевизора после ужина короткой прогулкой, можно не только улучшить настроение, но и замедлить старение. Исследование показало, что у женщин, которые ходили пешком по 60 минут в неделю (менее 10 минут в день), уровень AGE снизился в течение 12 недель. Регулярная ходьба помогает предотвратить резкие скачки уровня сахара в крови и воспалительные процессы, которые со временем способствуют накоплению AGE.

Пейте с умом. Некоторые напитки также могут существенно помочь в борьбе со старением. Исследователи зафиксировали снижение высокого уровня AGE у женщин, которые в течение трех недель ежедневно выпивали около 120 мл красного вина; такой эффект достигается благодаря содержанию в нём полифенолов. Если вы предпочитаете безалкогольные напитки, гранатовый сок обладает аналогичными преимуществами полифенолов. Клюквенный сок — ещё один разумный выбор: его полифенолы могут блокировать метилглиоксаль, вещество, жизненно важное для образования AGEs (пищевых веществ). Фактически, исследование, опубликованное в «Европейском журнале питания», показало, что у взрослых с избыточным весом, регулярно употреблявших этот сок, наблюдалось улучшение регуляции глюкозы и снижение уровня воспаления.

Обратите внимание на противовоспалительные добавки. Две ежедневные добавки дают удивительно хорошие результаты, когда речь заходит о борьбе со старением: витамин С. Исследования показывают, что 1000 мг в день снижают уровень AGEs на 47 процентов за четыре недели. Витамин С помогает клеткам использовать избыток сахара в качестве топлива, прежде чем он успеет связаться с белками. Витамин D3. Исследование в области диабетологии и метаболического синдрома показало, что у людей, принимавших 4000 МЕ ежедневно в течение трех месяцев, наблюдалось значительное снижение уровня AGEs. Поскольку витамин D является жирорастворимым, диетологи рекомендуют принимать его во время еды или выбирать капсулы на масляной основе — для наилучшего усвоения.

Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начать принимать добавку, особенно если вы уже принимаете лекарства.

Главное о замедлении старения

Вам необязательно отказываться от бургеров на следующем барбекю, чтобы позаботиться о своём здоровье в будущем. Быстрый маринад с лимонным соком, щепотка орегано, прогулка после бокала красного вина или гранатового сока — всё это создаёт атмосферу, пронизанную традициями, и в то же время незаметно помогает замедлить процессы старения.

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