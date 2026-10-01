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Оля Цибульська після кардинального схуднення розкрила нову вагу і на фото до і після шокувала змінами
Оля Цибульська схуднула на 15 кілограмів. Артистка зізналась, після чого почала позбуватися зайвої ваги та скільки тепер важить.
Українська співачка Оля Цибульська після кардинального схуднення розсекретила свою нову вагу і на фото до та після шокувала, як змінилась.
Артистка зізнається, що погладшала під час повномасштабної війни. Виконавиця на каналі М1 розповіла, що просто заїдала стрес. Проте у березні цього року Олі Цибульській не сподобалось, який вона має вигляд. Тож співачка серйозно взялась за схуднення.
«Я зажирала всі свої стреси, і це було дуже видно. Якось вдома так не помічала, але коли минулої весни поїхала в тур і люди з партерів і перших п’яти рядів познімали відео й фото, я подивилася, яка я "свинка Пеппа". Відчула цю важкість, задишку на сцені та зрозуміла, що із цим треба щось робити», — говорить артистка.
Врешті, Оля Цибульська позбулась 15 кілограмів. Співачка говорить, що зараз її вага становить 57 кг. Тепер артистка нарешті подобається собі, і вона вважає себе стрункою. Виконавиця зізнається, що востаннє була такою 2019 року, коли теж схудла на 15 кг.
«Почала худнути у березні. На сьогодні вже 57 кг. Ну, я тепер така худа! Глядачі мають пам’ятати мене худою. Я десь 2019 року теж була така струнка, тоді було теж мінус 15 кг», — поділилась артистка.
Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко розповіла, як схудла на 5 кг. Виконавиця розкрила головний секрет, який їй допоміг швидко позбутися зайвої ваги.