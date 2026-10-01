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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Оля Цибульська після кардинального схуднення розкрила нову вагу і на фото до і після шокувала змінами

Оля Цибульська схуднула на 15 кілограмів. Артистка зізналась, після чого почала позбуватися зайвої ваги та скільки тепер важить.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Оля Цибульська

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська після кардинального схуднення розсекретила свою нову вагу і на фото до та після шокувала, як змінилась.

Артистка зізнається, що погладшала під час повномасштабної війни. Виконавиця на каналі М1 розповіла, що просто заїдала стрес. Проте у березні цього року Олі Цибульській не сподобалось, який вона має вигляд. Тож співачка серйозно взялась за схуднення.

«Я зажирала всі свої стреси, і це було дуже видно. Якось вдома так не помічала, але коли минулої весни поїхала в тур і люди з партерів і перших п’яти рядів познімали відео й фото, я подивилася, яка я "свинка Пеппа". Відчула цю важкість, задишку на сцені та зрозуміла, що із цим треба щось робити», — говорить артистка.

Оля Цибульська до схуднення

Оля Цибульська до схуднення

Врешті, Оля Цибульська позбулась 15 кілограмів. Співачка говорить, що зараз її вага становить 57 кг. Тепер артистка нарешті подобається собі, і вона вважає себе стрункою. Виконавиця зізнається, що востаннє була такою 2019 року, коли теж схудла на 15 кг.

«Почала худнути у березні. На сьогодні вже 57 кг. Ну, я тепер така худа! Глядачі мають пам’ятати мене худою. Я десь 2019 року теж була така струнка, тоді було теж мінус 15 кг», — поділилась артистка.

Оля Цибульська після схуднення / © instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська після схуднення / © instagram.com/cybulskaya

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко розповіла, як схудла на 5 кг. Виконавиця розкрила головний секрет, який їй допоміг швидко позбутися зайвої ваги.

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