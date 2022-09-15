В Україні виявили перший випадок віспи мавп: що відомо

У четвер, 15 вересня, в Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, наразі пацієнт госпіталізований до медичного закладу для стаціонарного лікування. Хворий має легкий перебіг хвороби.

Про це інформує МОЗ.

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"Діагностувати захворювання вдалось завдяки ПЛР-дослідженню, яке було проведено обласним Центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Зараз триває епідеміологічне розслідування вказаного випадку. Із симптомів захворювання у нього спостерігається підвищена температура, висип на тілі", - сказано у повідомленні.

За словами пацієнта, він не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон. Однак, як стверджують фахівці МОЗ, поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований у одному з великих міст країни.

До основних симптомів віспи мавп належать:

гарячка,

головний біль,

міалгія (біль у м'язах),

біль в спині,

збільшені лімфатичні вузли,

озноб,

біль у горлі,

закладеність носа,

кашель,

висип у вигляді пухирців.

Хвороба може передаватись від людини до людини. Для цього потрібен прямий фізичний контакт з інфекційним висипом, струпами або біологічними рідинами організму хворої людини. Йдеться про спілкування з близької відстані, дихання, дотики, поцілунки, секс.

Нагадаємо, в США оголосили надзвичайну ситуацію через мавпячу віспу.

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