Посольство РФ у Франції відреагувало на затримання Дурова

Дурову може загрожувати до 20 років в'язниці.
Після появи у ЗМІ новини про затримання засновники Telegram Павла Дурова російське посольство у Франції негайно запросило у французької влади роз'яснення про причини такого рішення.
Про це повідомили на сторінці посольства.
Зазначається, що у посольстів зажадали забезпечити захист його прав та надати консульський доступ.
"Станом на сьогодні французька сторона поки що ухиляється від взаємодії з цього питання", -вказано в повідомленні.
Наразі посольство перебуває у контакті з адвокатом Дурова.
Затримання Дурова - що відомо
Нагадаємо, за інформацією французьких ЗМІ, засновника та генерального директора сервісу обміну повідомленнями Telegram було заарештовано ввечері суботи, 24 серпня, у французькому аеропорту Ле-Бурже.
Затримання Павла Дурова викликало стурбованість у Генштабі РФ та у російських спецслужбах.