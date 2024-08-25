Посольство РФ у Франції відреагувало на затримання Дурова

Дурову може загрожувати до 20 років в'язниці.

Після появи у ЗМІ новини про затримання засновники Telegram Павла Дурова російське посольство у Франції негайно запросило у французької влади роз'яснення про причини такого рішення.

Про це повідомили на сторінці посольства.

Зазначається, що у посольстів зажадали забезпечити захист його прав та надати консульський доступ.

"Станом на сьогодні французька сторона поки що ухиляється від взаємодії з цього питання", -вказано в повідомленні.

Наразі посольство перебуває у контакті з адвокатом Дурова.

Затримання Дурова - що відомо

Нагадаємо, за інформацією французьких ЗМІ, засновника та генерального директора сервісу обміну повідомленнями Telegram було заарештовано ввечері суботи, 24 серпня, у французькому аеропорту Ле-Бурже.

Затримання Павла Дурова викликало стурбованість у Генштабі РФ та у російських спецслужбах.

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