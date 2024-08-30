Задержат ли нардепа Дмитрука за границей: мнение Гончаренко

Следует помнить, что скандальный нардеп Артем Дмитрук еще не осужден. Задерживают ли его за границей, будет зависеть от того, где он будет скрываться.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал народный депутат Украины, фракция "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Это очень длинный путь. Не думаю, что он сам вернется. Шанс, который его где-то задержат, он какой-то... Но это будет зависеть от того, действительно ли Украина будет пытаться это сделать, и где конкретно он будет скрываться"

Напомним, 29 августа Печерский районный суд города Киева заочно назначил меру пресечения нардепу Артему Дмитруку в виде содержания под стражей. Он будет применен, когда фигуранта вернут в Украину.

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