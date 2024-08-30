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Задержат ли нардепа Дмитрука за границей: мнение Гончаренко

Задержат ли нардепа Дмитрука за границей: мнение Гончаренко

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Задержат ли нардепа Дмитрука за границей: мнение Гончаренко

Депутат Артем Дмитрук в вип-терминале аэропорта "Кишинев" / Фото: Украинская правда

Пока предугадать развитие событий сложно.

Следует помнить, что скандальный нардеп Артем Дмитрук еще не осужден. Задерживают ли его за границей, будет зависеть от того, где он будет скрываться.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал народный депутат Украины, фракция "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Это очень длинный путь. Не думаю, что он сам вернется. Шанс, который его где-то задержат, он какой-то... Но это будет зависеть от того, действительно ли Украина будет пытаться это сделать, и где конкретно он будет скрываться"

Напомним, 29 августа Печерский районный суд города Киева заочно назначил меру пресечения нардепу Артему Дмитруку в виде содержания под стражей. Он будет применен, когда фигуранта вернут в Украину.

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