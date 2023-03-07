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Пенсії за інвалідністю: наскільки зросли в березні після індексації

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Пенсії за інвалідністю: наскільки зросли в березні після індексації

Якими будуть пенсії за інвалідністю після березневої індексації читайте в матеріалі ТСН.ua

Березнева індексація стосується пенсіонерів за віком, тих, хто отримує пенсії за інвалідністю, втратою годувальника, за вислугу років, страхових виплат чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторів аварії на ЧАЕС. В середньому пенсії підвищилися на 400-700 гривень.

 Які будуть пенсії за інвалідністю

Пенсія по інвалідності залежно від групи призначається в таких розмірах:

  • особам з інвалідністю I групи – 100 відсотків пенсії за віком,
  • особам з інвалідністю II групи – 90 відсотків пенсії за віком,
  • особам з інвалідністю III групи – 50 відсотків пенсії за віком.

Розміри пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, будуть не нижчими за:

  • для І групи – 8187,48 гривні,
  • для ІІ групи – 6 549,99 гривні,
  • для ІІІ групи і для дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні.

Пенсія за інвалідністю у ліквідатора аварії на ЧАЕС.не може бути нижчою:

  • для І групи (100%) – 13 376,21 гривні,
  • для ІІ групи (80%) – 10 700,97 гривні,
  • для ІІІ групи (60%) – 8025,73 гривні.

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Дата публікації
Перегляди
1884
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