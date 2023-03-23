Французи у Бордо підпалили мерію під час пенсійних протестів: відео

Гаряче цього дня було і в столиці Франції - протестувальники підпалювали газетні кіоски та сміттєві баки.

У четвер, 23 березня, під час масових протестів проти підвищення пенсійного віку, які охопили Францію, у місті Бордо невідомі підпалили будівлю місцевої мерії. Вогонь охопив вхідні двері до ратуші, полум'я загасили пожежні бригади.

Про пожежу з посиланням на відео в соціальних мережах повідомляє france24.

Гаряче цього дня було і в столиці Франції - протестувальники підпалювали газетні кіоски та сміттєві баки. Після того, як офіційний марш протесту в Парижі завершився, натовп не розійшовся, а продовжував агресивно протестувати. Численні пожежі виникли на вулицях навколо Place de l'Opéra та на прилеглих вулицях.

Поліція висунула звинувачення низці протестувальників.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, під час сьогоднішніх протестів 123 поліцейських і жандармів були поранені, а 80 учасників заворушень - заарештовані.

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За даними національної профспілки "Загальна конфедерація праці", до участі в протестах цього дня долучилося близько 3,5 мільйона людей у ​​всій Франції. Влада повідомляє, що демонстрантів було трохи більше мільйона, а в Парижі мітингувало 119 тисяч осіб.

Реформа передбачає підвищення пенсійного віку від 62 до 64 років, водночас вік буде підвищуватися на три місяці щороку і цей процес триватиме до 2030 року. Більшість французів виступають проти цього, але президент Емманюель Макрон переконаний, що цей крок є надважливим для покращення пенсійної системи.

Пенсійна реформа повинна була початися 2020 року, але була відкладена через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, верхня палата парламенту Франції проголосувала за схвалення пенсійної ​​реформи, хоча сотні тисяч людей уже виходили на акції протесту проти цього законопроєкту.

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