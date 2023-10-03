У Путіна нова стратегія щодо війни в Україні - NYT

Путін переконаний, що може вплинути на американських посадовців з метою послабити підтримку України.

У російського диктатора Володимира Путіна нова стратегія - глава Кремля намагається "придушити" допомогу США та Європи Україні.

Про це пише видання The New York Times.

За даними американських офіційних чиновників, Москва задля такого задуму використовуватиме пропагандистів та підконтрольні політичні партії, а також розпалюватиме теорії змови за допомогою нових технологій.

"Росія була розчарована тим, що Сполучені Штати Америки та Європа здебільшого проявляли єдність у питанні щодо продовження військової та економічної підтримки України, і намагатиметься виправити ситуацію", - йдеться у повідомленні.

Тим часом диктатор Путін переконаний, що може вплинути на американських посадовців з метою послабити підтримку України та потенційно відновити свою перевагу на полі бою.

Зокрема, йдеться про законопроєкт про тимчасові витрати, який не включав додаткову допомогу для України.

"Росія постійно проводить інформаційні операції, спрямовані на очорнення політики НАТО та США, і, ймовірно, нарощуватиме зусилля в найближчі місяці", - пише видання.

Путін підвищує ставки

Очікується, що ставки Путіна щодо президентських виборів 2024 року будуть ще вищими, ніж під час виборів 2016 року, коли, за оцінками розвідки США, Кремль намагалася вплинути на процес на користь Дональда Трампа.

Однієї з цілей глави Кремля є "підрив" кандидатів, які підтримують Україну, і зміна політики США.

Американські офіційні особи кажуть, що РФ може вплинути на остаточний результат виборів та розпалити достатню кількість дебатів щодо допомоги Україні.

"Москва намагатиметься сприяти проросійським кандидатам у Європі, оскільки бачить потенційно благодатний ґрунт для цього завдяки нещодавній перемозі проросійської партії Роберта Фіцо в Словаччині", - написано у повідомленні.

Гроші для України

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що переважна більшість в обох палатах Конгресу підтримує продовження допомоги Україні.

Пентагон для військової допомоги Україні зараз має близько 5,4 млрд дол. Цієї суми вистачить приблизно на шість місяців за умови таких обсягів витрат, як зараз.

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