У Путина новая стратегия по войне в Украине - NYT

Путин убежден, что может повлиять на американских чиновников с целью ослабить поддержку Украины.

У российского диктатора Владимира Путина новая стратегия – глава Кремля пытается "подавить" помощь США и Европы Украине.

Об этом пишет издание The New York Times.

По данным американских официальных чиновников, Москва для такого замысла будет использовать пропагандистов и подконтрольные политические партии, а также разжигать теории заговора с помощью новых технологий.

"Россия была разочарована тем, что Соединенные Штаты Америки и Европа в большинстве своем проявляли единство в вопросе о продолжении военной и экономической поддержки Украины, и будет пытаться исправить ситуацию", — говорится в сообщении.

Между тем, диктатор Путин убежден, что может повлиять на американских чиновников с целью ослабить поддержку Украины и потенциально восстановить свое преимущество на поле боя.

В частности, речь идет о законопроекте о временных расходах, который не включал дополнительную помощь для Украины.

"Россия постоянно проводит информационные операции, направленные на очернение политики НАТО и США, и предположительно будет наращивать усилия в ближайшие месяцы", — пишет издание.

Путин повышает ставки

Ожидается, что ставки Путина по отношению к президентским выборам 2024 года будут еще выше, чем во время выборов 2016 года, когда, по оценкам разведки США, Кремль пыталась повлиять на процесс в пользу Дональда Трампа.

Одной из целей главы Кремля является "подрыв" кандидатов, поддерживающих Украину, и изменение политики США.

Американские официальные лица говорят, что РФ может повлиять на окончательный результат выборов и разжечь достаточное количество дебатов о помощи Украине.

"Москва будет пытаться содействовать пророссийским кандидатам в Европе, поскольку видит потенциально благодатную почву для этого благодаря недавней победе пророссийской партии Роберта Фицо в Словакии", — говорится в сообщении.

Деньги для Украины

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что подавляющее большинство в обеих палатах Конгресса поддерживает продолжение помощи Украине.

Пентагон для военной помощи в Украине сейчас имеет около 5,4 млрд дол. Этой суммы хватит примерно на шесть месяцев при таких объемах затрат, как сейчас.

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