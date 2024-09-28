Лидер террористической "Хезболлы" Хасан Насралла ликвидирован — ЦАХАЛ

Лидер террористической организации "Хезболла" Хасан Насралла ликвидирован вместе с другими командирами.
Израиль 27 сентября нанес массированный авиаудар по штаб-квартире "Хезболлы" в Бейруте. В результате погиб лидер организации Хасан Насралла.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
"Хасан Насралла больше не сможет терроризировать мир", – говорится в сообщении.
Отмечается также, что был ликвидирован командующий Южным фронтом "Хезболлы" Али Карки.
"После точной разведки ЦАХАЛа и израильской службы безопасности истребители IAF нанесли целенаправленный удар по центральному штабу террористической организации "Хезболла". Удар был нанесен в то время, когда высший командный состав "Хезболлы" действовал из штаб-квартиры и осуществлял террористическую деятельность ", – говорится в сообщении.
ЦАХАЛ отмечает, что Хасан Насралла 32 года возглавлял организацию "Хезболла" и принимал решение по атакам на Израиль. Он был ответственен за руководство и совершение террористических атак по всему миру, в которых были убиты гражданские.
Отметим, что террористическая организация "Хезболла" присоединилась к ХАМАСу в войне против Израиля 8 октября.
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