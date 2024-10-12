На Сумщині пролунало 216 вибухів: є поранені

Ворог не зупиняється в атаках на Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 11 жовтня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
Протягом дня росіяни здійснили 98 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 216 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
- Миропільська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух), удари FPV-дронів (18 вибухів).
- Хотінська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух), скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи), танковий обстріл (4 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи).
- Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (18 вибухів), мінометів (5 вибухів). FPV-дроном (6 вибухів).
- Есманьська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (29 вибухів). У результаті обстрілу було поранено 1 цивільну особу. Також були удар FPV-дрона (1 вибух), мінометний обстріл (4 вибухи).
- Краснопільська громада: завдано удари FPV-дронів (12 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи), артилерійські обстріли (12 вибухів), мінометний обстріл (7 вибухів).
- Свеська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (10 вибухів), мінометів (2 вибухи), FPV-дронами (2 вибухи).
- Новослобідська громада: були пуски КАБ (4 вибухи), удари FPV-дронів (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (6 вибухів), удари FPV-дронів (3 вибухи), мінометний обстріл (5 вибухів).
- Білопільська громада: здійснено пуски КАБ (8 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи), удар FPV-дрона (1 вибух), мінометні обстріли (4 вибухи), танкові обстріли (33 вибухи).
- Сумська громада: зафіксовано обстріл ударним БпЛА «Герань-2» (2 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (3 вибухи).
- Шалигинська громада: був удар FPV-дронів (2 вибухи), скидання ВОГ з БпЛА (4 вибухи).
Нагадаємо, що раніше у Сумах пролунали вибухи. В мешканців закликають перебувати в безпеці.
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