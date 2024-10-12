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У Сумах пролунали вибухи

У Сумах пролунали вибухи

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: Новинарня

Перебувайте в укриттях.

11 жовтня 2024 року пізно ввечері ворог здійснив ракетний удар по житловому мікрорайону обласного центру міста Суми.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація. 

Зафіксовано один вибух. Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.

"Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Також уже 12 жовтня 2024 року після опівночі у Сумах пролунало кілька вибухів. Подробиці уточнюються. 

Нагадаємо, 3 жовтня у Сумах пролунали вибухи. В мешканців закликають перебувати в безпеці. 

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