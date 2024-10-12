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В Сумах раздались взрывы

В Сумах раздались взрывы

Позаботьтесь о собственной безопасности / Фото: Новинарня

Находитесь в укрытиях.

11 октября 2024 года поздно вечером враг нанес ракетный удар по жилому микрорайону областного центра города Сумы.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксирован один взрыв. Предварительно люди не пострадали. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются.

"Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Также уже 12 октября 2024 года после полуночи в Сумах раздалось несколько взрывов. Подробности уточняются.

Напомним, 3 октября в Сумах раздались взрывы. У жителей призывают находиться в безопасности.

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