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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Вибухи на оборонних заводах Болгарії намагаються списати на побутові аварії, а не на Росію — деталі

Попри те що Болгарія залишається ключовою ціллю російських спецслужб через випуск боєприпасів для України, місцеві посадовці завчасно заперечили версію диверсії на черговому оборонному об’єкті.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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У Болгарії горів склад боєприпасів

У Болгарії горів склад боєприпасів

У Болгарії довкола чергової пожежі на об’єкті, пов’язаному з виробництвом та зберіганням боєприпасів, спалахнув гучний резонанс. Ще до офіційного завершення слідчих дій та початку повноцінного розслідування місцеві чиновники почали активного заперечувати версію зовнішнього втручання чи диверсії.

Про це в етері телеканалу «Київ24» повідомила редакторка порталу «Балканський оглядач» Наталія Іщенко.

За словами експертки, версії події постійно змінювалися: спочатку офіційні особи називали причиною інциденту загоряння вантажного автомобіля, а згодом — раптове займання порохової суміші. На передчасність таких категоричних заяв звернув увагу навіть міністр оборони Болгарії, наголосивши, що робити будь-які остаточні висновки до завершення офіційного розслідування надто зарано.

Наталія Іщенко підкреслила, що Болгарія залишається однією з головних потенційних цілей для російських спецслужб через потужне виробництво боєприпасів радянського зразка, які є критично важливими для українського фронту. Відсутність гучних викриттів російської агентури на Балканах останнім часом не свідчить про її нейтралізацію — ворожа діяльність просто перейшла у глибоку тінь.

Нагадаємо, 10 серпня у Болгарії пролунала серія вибухів: на військовому заводі горів склад боєприпасів.

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