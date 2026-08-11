У Болгарії горів склад боєприпасів

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У Болгарії довкола чергової пожежі на об’єкті, пов’язаному з виробництвом та зберіганням боєприпасів, спалахнув гучний резонанс. Ще до офіційного завершення слідчих дій та початку повноцінного розслідування місцеві чиновники почали активного заперечувати версію зовнішнього втручання чи диверсії.

Про це в етері телеканалу «Київ24» повідомила редакторка порталу «Балканський оглядач» Наталія Іщенко.

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За словами експертки, версії події постійно змінювалися: спочатку офіційні особи називали причиною інциденту загоряння вантажного автомобіля, а згодом — раптове займання порохової суміші. На передчасність таких категоричних заяв звернув увагу навіть міністр оборони Болгарії, наголосивши, що робити будь-які остаточні висновки до завершення офіційного розслідування надто зарано.

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Наталія Іщенко підкреслила, що Болгарія залишається однією з головних потенційних цілей для російських спецслужб через потужне виробництво боєприпасів радянського зразка, які є критично важливими для українського фронту. Відсутність гучних викриттів російської агентури на Балканах останнім часом не свідчить про її нейтралізацію — ворожа діяльність просто перейшла у глибоку тінь.

Нагадаємо, 10 серпня у Болгарії пролунала серія вибухів: на військовому заводі горів склад боєприпасів.

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