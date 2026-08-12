На Украину идет мощный антициклон и несет новую волну жары: синоптики назвали даты и "опасные" города (карта)

Погода в Украине 13 августа / © Фото из открытых источников

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В ближайшие дни в Украине сохранится комфортная и сухая погода. Благодаря свежей воздушной массе, которая зашла в тыл холодного атмосферного фронта, жара временно отступит. Какой будет погода в ближайшие дни?

Об этом рассказали синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик пишет, что 13 августа и вплоть до субботы включительно дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +22 +26 градусов тепла. Уже чуть позже погода немного изменится.

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«А уже с воскресенья-понедельника снова вернется жара. Однако будет немного шамкать старческими зубами — ведь ночью в августе значительно ниже градусы, атмосфера будет поставлять приятную прохладу», — пишет синоптик.

Дождей в ближайшие дни ждать не стоит — все это время над Украиной будет зависать антициклон.

В Киеве также прогнозируют приятную погоду. До конца недели в столице ожидается сухая, приятная и солнечная погода с +22 +25 градусов. А в воскресенье, 16 августа, снова потеплеет до +28 градусов. С понедельника, 17 августа, в Киеве будет жара.

Погода 13 августа от Укргидрометцентра

В четверг, 13 августа, на подавляющем большинстве территории Украины ожидается умеренно теплая и сухая погода. По данным Украинского гидрометеорологического центра, в течение дня будет переменная облачность, а существенных осадков синоптики не прогнозируют.

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Ветер будет царить северо-западный, умеренный, со скоростью 7-12 м/с.

В среднем по стране ночью столбики термометров будут показывать от +8 °С до +13 °С, а днем воздух прогреется до +21…+26 °С. В западных областях днем термометры покажут +20…+23°C. Теплее всего будет на Закарпатье, где дневная температура будет достигать +25…+27 °C, а местами по области — до +30 °C.

На севере и в центре дневная температура будет +19…+24 °С, ночная — в пределах +11…+16 °С. В Киеве ожидается +21…+23 °С и +14…+16 °С ночью.

На Востоке днем прогнозируется от +21°С до +24°С, ночью — +14…+19°С. А на Юге Украины и в Крыму ночи будут очень теплыми — от +17 °С до +22 °С, а днем столбики термометров зафиксируются на отметках +23…+26 °С.

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© Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности 13 августа

13 августа метеорологи предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Безопасными будут только территории Донецкой и Луганской областей — там пожаров не ожидается.

© Укргидрометцентр

Погода в Киеве 13 августа: прогноз Укргидрометцентра

В четверг, 13 августа, в столице и на территории Киевской области будет держаться комфортная и сухая погода. По данным синоптиков, в течение дня будет переменная облачность, а осадков не предполагается.

Ветер ожидается северо-западный со скоростью 7–12 м/с.

В Киевской области ночью столбики термометров покажут +8…+13 °С, а днем воздух прогреется до +21…+26 °С.

В Киеве ночная температура будет +11…+13 °С, тогда как днем ожидаются приятные +23…+25 °С.

Погода во Львове 13 августа

В четверг, 13 августа, метеорологическую ситуацию во Львовской области будет определять поле повышенного атмосферного давления, благодаря чему в регионе сохранится погожий и сухой день.

По данным синоптиков, в течение суток ожидается переменная облачность, без осадков, а ночью и накануне рассвета возможен слабый туман.

Ветер будет северо-восточным, умеренным — 5-10 м/с.

Во Львовской области ночью термометры покажут +6…+11 °С, а днем воздух прогреется до +22…+27 °С. Во Львове ночью ожидается +7…+9°C, а днем температура достигнет +23…+25°C.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Какая будет погода в Днепре 13 августа

13 августа в Днепропетровской области будет царить сухая и солнечная погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный, умеренный, со скоростью 7–12 м/с.

В Днепре ночью ждут +14…+16 °C, а днем столбики термометров повысятся до +26…+28 °C. В области термометры покажут +11…+16 °C, а днем воздух прогреется до +23…+28 °C.

Об этом сообщили в местном гидрометеорологическом центре.

Прогноз погоды в Одессе 13 августа

В четверг, 13 августа, в Одесской области будет держаться погожая и теплая летняя погода. По данным синоптиков, в течение суток ожидается переменная облачность, а существенных осадков не будет. Для водителей условия тоже будут оставаться благоприятными — видимость на дорогах области будет хорошей.

Ветер будет царить северный, ощутимый, со скоростью 9-14 м/с.

В Одессе ночная температура будет +17…+19 °С, а днем ожидается +26…+28 °С. Морская вода у побережья прогреется до приятных +23…+24 °C. В Одесской области ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +15…+20 °С, на севере Одесской области возможно снижение до +12 °С. Днем воздух прогреется до +25…+30 °C.

Об этом пишут в гидрометеорологическом центре Черного и Азовского морей.

Погода в Харькове 13 августа

В гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей сообщают, что 13 августа в Харькове будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет дуть с северной четверти, умеренный, со скоростью 7–12 м/с.

В городе ночью ожидается +11…+13 °С, а днем температура установится на уровне +22…+24 °С. В Харьковской области ночью столбики термометров покажут +9…+14 °С, а днем воздух прогреется до +21…+26 °С.

Какая будет погода на этой неделе

Напомним, по прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, 10-16 августа на большей части территории Украины будет царить антициклон, который принесет стабильную, преимущественно сухую и малооблачную погоду.

Небольшие кратковременные дожди возможны только местами: в воскресенье — кое-где с грозами в западной части страны. Ветер в течение недели ожидается слабый или умеренный, переменных направлений, преимущественно северных и северо-восточных ротаций.

Начиная со среды, 12 августа, с севера зайдет временный прохладный воздух, из-за чего ночью столбики термометров будут опускаться до +8…+15 °С, а днем в большинстве областей снизятся до +22…+28 °С.

В конце недели жара снова начнет возвращаться. Уже 15–16 августа ночная температура поднимется до +9…+17 °С, а днем воздух по стране прогреется до +26…+34 °С. Самые высокие температурные показатели к концу выходных традиционно будут наблюдаться в западных и южных регионах, где столбики термометров местами будут достигать +31…+36 °C.

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