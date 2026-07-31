Трамп назвав причину, через яку війна в Україні не закінчилася за один день

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що без переданих ним американських протитанкових комплексів Javelin Сили оборони України не змогли б зупинити російський наступ на Київ у перші дні повномасштабного вторгнення і війна тривала б «один день».

Таку заяву він зробив під час публічного засідання Кабінету міністрів у Кемп-Девіді, повідомляє Clash Report.

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Американський президент фактично назвав своєю заслугою те, що Україна змогла вистояти на початку повномасштабної війни.

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«Я дав їм протитанкові Javelin. Без Javelin та війна була б одноденною, вона б уже закінчилася», — заявив Трамп.

За його словами, українські військові за допомогою американських протитанкових комплексів знищували російські танки, які застрягли в болоті під час наступу на Київ.

«Вони знищили танки, що йшли на Київ і застрягли в багнюці. Там був генерал, який вирішив [наступати] через багно замість траси, де все йшло чудово. Вона б уже закінчилася. Але ні, я дав їм Javelin. Javelin — це щось неймовірне», — сказав президент США.

Треба зазначити, що озвучена Трампом версія причин провалу російського наступу на Київ містить значну частку його власних припущень і не відповідає загальновизнаним оцінкам перебігу бойових дій.

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Хоча американські протитанкові комплекси Javelin справді активно застосовувалися українськими військовими для знищення російської бронетехніки, невдача наступу РФ була зумовлена сукупністю факторів, серед яких ефективний опір Сил оборони України, логістичні проблеми російської армії, помилки командування та інші обставини.

При цьому про міфічного російського генерала, який завів танкові колони в болото під час наступу на Київ, Трамп згадує вже далеко не вперше.

Ще торік американський президент заявляв, що якби російські війська рухалися трасою, то «вони могли б бути в Києві за 4 години». Саме тоді він згадав про якогось «російського генерала», який начебто обрав інший маршрут — через сільськогосподарські угіддя.

У червні цього року Трамп також похвалив себе за те, що саме він під час попередньої каденції передав Україні протитанкові ракети. «Пам’ятаєте, коли танки застрягли в болоті, а вони [українці] ходили навколо — і бум-бум-бум?» — сказав він тоді, коментуючи те, як Силам оборони України вдалося зупинити наступ на Київ.

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Нагадаємо, під час сьогоднішньої у розмові з журналістами під час публічного засідання Кабінету міністрів у Кемп-Девіді президент США Дональд Трамп заявив, що для завершення війни Росії проти України обидві сторони мають бути готові до компромісів.

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