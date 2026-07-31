Які зміни відбуваються перед смертю: медики пояснили головні ознаки

Смерть / © Freepik

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Наближення кінця життя супроводжується природними змінами в роботі організму. Фахівці наголошують, що смерть — це поступовий процес, який у кожної людини перебігає по-різному, а окремі симптоми не завжди означають, що вона настане найближчим часом.

Про це повідомляє EgészségKalauz.

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За словами медиків, із наближенням кінця життя організм поступово знижує свою активність. Зменшується потреба в їжі та рідині, людина більше спить, слабшають м’язи, змінюється робота серцево-судинної та дихальної систем.

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Експерти підкреслюють, що ці зміни можуть з’являтися за кілька тижнів, днів або годин до смерті, а їхня інтенсивність у різних людей суттєво відрізняється.

Які зміни найчастіше спостерігаються

Одними з перших ознак медики називають зниження апетиту та спраги. Через уповільнення обміну речовин організму потрібно менше енергії, тому людина природно починає менше їсти й пити.

Також поступово збільшується тривалість сну. Людина може довше перебувати уві сні, а періоди неспання стають коротшими.

Через менше споживання їжі та рідини рідше відбувається сечовипускання та випорожнення кишківника. У деяких випадках на завершальному етапі життя може втрачатися контроль над цими функціями.

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Фахівці пояснюють, що зі зниженням активності організму змінюється й робота серця та легень. Артеріальний тиск поступово знижується, пульс стає слабшим, а кінцівки можуть холоднішати через перерозподіл кровообігу до життєво важливих органів.

Однією з характерних ознак завершального етапу життя може бути дихання Чейна — Стокса — нерівномірне дихання з глибокими вдихами, поверхневими видихами та короткими паузами.

У деяких людей можуть виникати сплутаність свідомості, дезорієнтація або галюцинації. Медики радять у таких випадках не сперечатися з людиною, а спокійно підтримувати її та створювати відчуття безпеки.

Крім того, багато пацієнтів стають менш товариськими, більше мовчать і прагнуть усамітнення. Це пов’язано насамперед зі зменшенням запасів енергії.

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Чому важливо залишатися поруч

Фахівці зазначають, що навіть коли людина не реагує на оточення, слух може залишатися одним з останніх активних органів чуття.

Дослідження, проведене 2020 року вченими Університету Британської Колумбії, показало, що мозок людей наприкінці життя може реагувати на звукові стимули навіть за значного пригнічення свідомості.

Саме тому лікарі рекомендують близьким продовжувати спокійно розмовляти з людиною, тримати її за руку та давати зрозуміти, що вона не залишається сама.

Медики наголошують, що паліативна допомога не прискорює і не відтерміновує смерть. Її головне завдання — максимально полегшити біль та інші неприємні симптоми, підтримати психологічний стан пацієнта та допомогти його родині пройти цей складний період.

Фахівці також підкреслюють: описані зміни можуть виникати не лише наприкінці життя, а й при інших захворюваннях. Саме тому оцінювати стан людини та робити висновки має лише лікар.

Нагадаємо, американець Майк Маккінсі зі штату Теннессі стверджує, що під час операції пережив клінічну смерть і кілька годин спілкувався з Ісусом. Після цього чоловік повністю одужав, змінив ставлення до життя і смерті та почав публічно розповідати про свій досвід.

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